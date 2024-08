Catarina Miranda comove-se com história de convidada do Dois às 10: «Vou doar 1000 euros»

Depois de perder a mãe, Manuel Luís Goucha revela: «Aquilo que tenho em casa, é um pote com as suas cinzas»

Esta sexta-feira, 23 de agosto, no ‘Dois às 10’, recebemos Sandra Veiga, que está prestes a perder a casa onde vive há 23 anos com os três filhos por uma dívida, no valor de 4.700€, que tem de ser paga até ao fim do mês, uma vez que a filha mais velha deixou de pagar a renda ao banco.



Catarina Miranda assistiu ao programa e sensibilizou-se com a história: «Hoje acordei particularmente bem-disposta porque estava a ver o ‘Dois às 10’ e vi a história da Sandra, que é uma senhora que está prestes a ficar sem a casa, está há 23 anos a pagar a casa e entretanto por causa do erro da filha, por maldade, está prestes a ficar sem a sua casa porque tem uma dívida que ela durante um ano deixou de pagar a casa», recebeu a ex-concorrente do Dilema.



Comovida com a situação, Catarina Miranda decidiu ajudar: «Eu vou fazer a minha doação, vou agora ao banco, vou doar 1.000€ à Sandra e vou colocar aqui o NIB para toda a gente que quiser fazer a sua transferência. Podem fazer de 10€, 5€, 1€, toda a ajuda é bem-vinda», apelou.

