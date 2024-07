Catarina Miranda mostra-se de biquíni a tomar 'banho de sal', após anúncio de que participará no Somos Portugal

Desde a sua passagem polémica pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no novo formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição há cerca de um mês.

Cá fora, continua a dar que falar...

Na rede social "X", a ex-concorrente escreveu uma resposta irónica após receber comentários negativos sobre a sua postura na 'vida real': «Desci à terra … a única maneira de ir parar ao somos Portugal é virar dançarina do Élvio» E parece que a ex-concorrente viu os seus desejos a tornarem-se realidade.

No próximo domingo, amanhã dia 28, a chef vai participar no programa "Somos Portugal" como repórter convidada.

Para afastar o mau olhado e ironizar as críticas, Catarina Miranda mostrou-se de biquíni a tomar 'banho de sal'. Veja aqui:

O anuncio foi feito pelo instagram oficial do canal. Pode ler-se: «Domingo o Somos Portugal irá contar com a presença de uma cara bem conhecida do seu reality show preferido. Catarina Miranda vai estar em Cantanhede na Expofacic por isso contamos consigo nesta tarde que não vai querer perder»

Será o realizar de um sonho para Catarina Miranda, ex-participante do Big Brother 24 e do Dilema, estando ao lado dos apresentadores veteranos do Somos Portugal. Todos, vão levar para casa a festa do Somos Portugal que regressa à cidade de Cantanhede, no distrito de Coimbra, onde decorre a trigésima segunda edição da EXPOFACIC.