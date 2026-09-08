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Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...» - TVI

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

  • Maria Figueiredo
  • Há 3h e 25min

Catarina Miranda voltou a abordar a relação que manteve com Afonso Leitão e, desta vez, acabou por revelar aos colegas do «Big Brother All Stars» que o ex-namorado poderá ter seguido em frente no campo amoroso. A concorrente não escondeu o alívio ao saber que o antigo companheiro terá uma nova relação.

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Durante uma conversa com os restantes moradores da casa, esta segunda-feira, 7 de setembro, Catarina Miranda recordou o fim da relação com Afonso Leitão e acabou por abordar também os rumores em torno da atual vida sentimental do ex-companheiro.

A conversa surgiu quando a ribatejana revelou que já tinha conhecimento das notícias que dão conta de que Afonso terá iniciado um novo romance. A reação de Catarina foi imediata e não deixou margem para grandes dúvidas sobre aquilo que pensa atualmente sobre o antigo namorado.

«Já foi anunciado na imprensa que ele tem outra pessoa. E eu pensei: "Graças a Deus"», confessou.

A revelação levou Helena Isabel a querer saber se Afonso Leitão já assumiu publicamente a nova relação. Catarina, contudo, mostrou algumas reservas e admitiu não ter certezas sobre o estado atual do romance.

«Ele andou nas festas com ela. Deve ser... Não sei...», respondeu a concorrente.

Recorde-se dos melhores momentos da relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Catarina Miranda não pensa numa nova relação

A conversa acabou também por virar-se para a própria vida amorosa de Catarina Miranda. Questionada sobre a possibilidade de voltar a apaixonar-se num futuro próximo, a concorrente deixou claro que não está interessada em começar uma nova relação para já.

Depois de tudo o que viveu no relacionamento com Afonso Leitão, Catarina garante que não se imagina, pelo menos para já, a dividir a vida com outra pessoa.

«Tão depressa não me vejo a viver ou a ter algo com outra pessoa», afirmou.

As declarações surgem agora dentro da casa do «Big Brother All Stars», onde Catarina Miranda reencontra vários rostos conhecidos do universo dos reality shows e volta a estar no centro das atenções.

A relação com Afonso Leitão parece, assim, fazer parte do passado para Catarina, que admite não estar preparada para dar novamente espaço ao amor.

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