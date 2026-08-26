Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Ao Minuto

Há 3h e 59min
Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Hoje às 10:43
Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Ontem às 16:36
Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói»

Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói»

23 ago, 19:56
Família reunida e casa cheia: Imagens íntimas e inéditas da festa de aniversário da mãe de Cláudio Ramos

Família reunida e casa cheia: Imagens íntimas e inéditas da festa de aniversário da mãe de Cláudio Ramos

23 ago, 19:29
Poucos sabem, mas é isto que Cristina Ferreira mais gosta de fazer fora da rotina de trabalho. E vai surpreendê-lo

Poucos sabem, mas é isto que Cristina Ferreira mais gosta de fazer fora da rotina de trabalho. E vai surpreendê-lo

22 ago, 19:46
Acabou! Eva Pais não fica calada perante críticas constantes e deixa um recado: «Eu é que sei a minha verdade»

Acabou! Eva Pais não fica calada perante críticas constantes e deixa um recado: «Eu é que sei a minha verdade»

22 ago, 18:52
Completamente babado. Rendido à namorada, Francisco Monteiro declara-se: «Sorte a minha»

Completamente babado. Rendido à namorada, Francisco Monteiro declara-se: «Sorte a minha»

22 ago, 18:17
Cristina Ferreira deixa todos a pensar com reflexão emocionante: «Talvez esse seja um dos segredos da vida»

Cristina Ferreira deixa todos a pensar com reflexão emocionante: «Talvez esse seja um dos segredos da vida»

22 ago, 17:57
Amizade à prova de tudo. Sara Jesus declara-se a este galã da televisão: «Amo-te tanto»

Amizade à prova de tudo. Sara Jesus declara-se a este galã da televisão: «Amo-te tanto»

22 ago, 16:36
Renata Reis surpreende ao jantar com cara conhecida: o encontro que está a dar que falar

Renata Reis surpreende ao jantar com cara conhecida: o encontro que está a dar que falar

22 ago, 16:01
«É muita raiva misturada com tristeza»: Catarina Quintas lança indireta e tudo aponta Norberto como alvo

«É muita raiva misturada com tristeza»: Catarina Quintas lança indireta e tudo aponta Norberto como alvo

20 ago, 16:40
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

20 ago, 15:17
Em lágrimas, Bruna Gomes expõe situação delicada: «Eu acredito que o amor...»

Em lágrimas, Bruna Gomes expõe situação delicada: «Eu acredito que o amor...»

20 ago, 14:47
«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho

«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho

20 ago, 12:34
Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

20 ago, 11:50
Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

20 ago, 11:47
Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»

Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»

20 ago, 11:18
Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

Acompanhe ao minuto
Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa - TVI

Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

  • Big Brother
  • Há 18 min

Quem acompanha as polémicas de Catarina Miranda dificilmente imaginaria vê-la, agora, lado a lado com Cláudia Nayara. As duas deixaram para trás as divergências do passado e a cantora fez questão de tornar pública a nova relação de proximidade.

Relacionados

Parece que as diferenças ficaram mesmo para trás. Catarina Miranda e Cláudia Nayara surpreenderam ao aparecer juntas numa festa, numa aproximação que rapidamente chamou a atenção de quem se lembra das polémicas protagonizadas pelas duas.

Mais do que uma simples fotografia, Cláudia Nayara aproveitou o momento para assumir publicamente a sua posição relativamente à ex-concorrente. A cantora já tinha dado sinais de que a sua opinião sobre Catarina mudou, mas voltou agora a reforçar que não guarda qualquer ressentimento.

«Vou voltar a repetir: gosto dela, ponto. A vida ensina e muito», afirmou, deixando clara a atual relação que mantém com a jovem de Almeirim.

A mensagem ganhou ainda mais força perante algumas críticas que surgiram na caixa de comentários. Sem demonstrar preocupação com aquilo que os outros possam pensar, Cláudia Nayara respondeu: «As vossas opiniões não me aquecem nem me arrefecem. Lá ia o tempo em que eu dava canal a pessoas mal-amadas!»

E acrescentou: «Quem quiser falar bem, pode falar, mal também»..

Veja a publicação.

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Continue a ler

Relacionados

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

«Em agosto do ano passado...»: Catarina Miranda partilha mensagem e tudo indica ser um recado para Afonso Leitão

Francisco Monteiro surpreende ao surgir junto de uma cara bem conhecida e é Catarina Miranda quem reage

Solteira, Catarina Miranda passa por transformação física e assinala nova etapa da vida. Veja como ficou

Mais Vistos

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Big Brother
Hoje às 09:53
1

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Big Brother
Hoje às 10:43
2

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Big Brother
Há 3h e 59min
3

Renata Reis surpreende ao jantar com cara conhecida: o encontro que está a dar que falar

Big Brother
22 ago, 16:36
4

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Big Brother
Há 1h e 53min
5

Amizade à prova de tudo. Sara Jesus declara-se a este galã da televisão: «Amo-te tanto»

Big Brother
22 ago, 17:57
6

Francisco Monteiro surpreende ao surgir junto de uma cara bem conhecida e é Catarina Miranda quem reage

Big Brother
21 ago, 17:51
7

Família reunida e casa cheia: Imagens íntimas e inéditas da festa de aniversário da mãe de Cláudio Ramos

Big Brother
23 ago, 19:56
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37