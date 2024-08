Cristina Ferreira tece rasgados elogios a Catarina Miranda: «Não é qualquer pessoa que cozinha assim»

Goucha confronta Rafael Bailão: «A tua relação com a tua avó é assim porque precisas dela para o teu TikTok?»

Esta sexta-feira, 9 de agosto, Catarina Miranda estreou-se na cozinha do Dois às 10. A ex-concorrente surpreendeu Cristina Ferreira com um maravilhoso Bacalhau com camarão e molho cocktail.

Antes de começar a cozinhar, Cristina Ferreira não deixou de elogiar o visual da convidada: «Olha para esta lindeza, tu mostra-te…»

A apresentadora pediu a Catarina Miranda para mostrar o vestido e teceu rasgados elogios: «Esta mulher vem para a passerelle… Não é qualquer pessoa que cozinha assim»

O prato preferido de Cristina Ferreira também é o predileto de Catarina Miranda

«Amo ervilhas com ovos…», disse Catarina Miranda a certo ponto da conversa.

«É o meu favorito», revelou Cristina Ferreira.

«Também é o meu!», confessou Catarina.

Catarina Miranda revela como recebeu o convite para fazer o «Somos Portugal»

A ex-concorrente do Big Brother e do Dilema fez um balanço da sua experiência como repórter convidada do «Somos Portugal» e revelou como recebeu o convite. Saiba tudo aqui: