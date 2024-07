Exclusivo! Daniela Ventura reage à ‘boca’ de Catarina Miranda no Dilema: «Ela não me consegue esquecer…»

Em declarações exclusivas ao Digital da TVI, Daniela Ventura comentou a entrada de Catarina Miranda no «Dilema».

Daniela confessou que gostou da forma como Miranda entrou no jogo e elogiou o visual da rival: «Achei que ela entrou bem, amei o visual, não vou mentir. Achei que ela estava super gira», começou por revelar.

Daniela Ventura aponta quem podem ser as próximas rivais de Catarina Miranda

Como possíveis rivais de Catarina Miranda no Dilema, Daniela Ventura aponte: «Acho que uma Daniela, Bernardina ou Mafalda Diamond podiam ser uma concorrência para a Miranda».

«Mas nada vai mexer com o coração da nossa Miranda que não seja eu…», brincou.

Daniela Ventura reage à boca de Catarina Miranda

Catarina Miranda não esquece as rivalidades do passado e na primeira oportunidade mandou uma boca para a rival Daniela Ventura, finalista e segunda classificada do Big Brother 2024.

«Uma homenagem à minha amiga que me vai ver no plasma...», declarou Catarina Miranda, numa clara indireta para Daniela Ventura.

«Eu adorei porque a Miranda gosta muito de mim, ela não me esquece… Não tem como esquecer», começou por dizer Daniela Ventura.

«Ela quis-me puxar para jogo… Não a censuro porque eu sei muito bem que é o mais fácil ela pegar em mim», explicou.

Daniela Ventura revelou ainda que não teve contacto com Catarina Miranda, após sair da casa do Big Brother: «Não falei com ela nem tive o interesse de o fazer», disse.

«Não tenho razoes para falar com ela. Nem tudo foi jogo, houve coisas com as quais eu não me identifiquei mesmo nada. Portanto não quero estar perto dela», explicou a ex-concorrente do Big Brother.

«Não me importava nada de vestir um daqueles fatos vermelhos e fazer-lhe uma surpresa casa porque eu estou a ver que ela morre de saudades», atirou ainda.

