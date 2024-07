Catarina Miranda critica os colegas do Dilema: «Está tudo a passar férias nas Berlengas»

Que emoção! Filho de Bernardina Brito em lágrimas após Dilema difícil da mãe: «Estará sempre no meu coração...»

Catarina Miranda foi das concorrentes mais faladas do Big Brother 2024 e agora, no Dilema, não podia deixar de ser diferente. A ex-concorrente foi a primeira expulsa pelos portugueses, com 58% dos votos. Assim que chegou a estúdio, juntou-se ao apresentador Manuel Luís Goucha, ao repórter Renato Duarte e aos comentadores Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira.

Teve logo oportunidade de comentar o seu próprio jogo, a decisão dos portugueses e também a postura de alguns colegas na casa. Segundo Catarina Miranda, os colegas estão «a passar férias nas Berlengas», sentindo um jogo muito parado dentro da casa do Dilema.

Sobre a postura de Rafael Bailão no programa, Catarina Miranda disse: «Ele já percebeu que aquilo é um jogo (...) O Rafael é mais fácil de eliminar... É mais fácil fazê-lo desistir».

Catarina Miranda também falou sobre Igor Marchesi, que sente ter uma postura muito apagada no jogo: «Caiu ali de paraquedas e nem sabe que há um reality show a decorrer».

Ao chegar a estúdio, Catarina Miranda não conteve a emoção e desabou em lágrimas: «Sinto-me mal porque eu dou tudo pelos programas em que eu estou…», começou por revelar. «Certamente, pessoas que me fizeram mal no passado estão vangloriadas… Para mim é-me indiferente», acrescentou.