Catarina Miranda faz promessa a Diogo Marcelino: «Se chegares à final...prego-te um beijo na boca»

Catarina Miranda e Diogo Marcelino, ambos concorrentes do «Dilema», têm-se mostrado cada vez mais cúmplices. Esta manhã, os dois estiveram em provocações.

Ao falaram sobre o jogo, Catarina Miranda aproveitou o momento e provocou o colega: «Se chegares à final, no caminho de carro para o estúdio, prego-te um beijo na boca», garantiu.

Diogo Marcelino, «chocado», respondeu: «Vais no mesmo carro que eu? Estás a dizer que somos os últimos a ir? Era só o que faltava, se fizesses isso chegava lá dentro e levava uma descompostura».

Recorde-se que quinta-feira, 11 de julho, Manuel Luís Goucha revelou aos concorrentes quem ficou salvo da expulsão do próximo domingo! Entre Catarina Miranda, David Diamond, Élvio Santiago, Xana Carvalho e Diogo Marcelino, foi Diogo Marcelino que ficou salvo da expulsão com 0% de votos.

Recorde aqui a reação de Catarina Miranda à salvação de Diogo Marcelino:

Na Emissão Especial do Dilema desta sexta-feira, 12 de julho, Manuel Luís Goucha questionou a concorrente: «Ficou contente com esta pequena vitória do Diogo?», questionou o apresentador.

«Fiquei! Acho que não é pequena…», garantiu Catarina Miranda.

«Se fosse ao contrário e ele não se tivesse levantado, eu ia ficar lixada com ele e ia ficar a fala sobre isso o resto da semana. Portanto, eu percebo que ele tenha ficado ‘um bocado coiso’ por eu não me ter levantado», explicou ainda.

«Eu vim de um programa em que eu era sempre salva em primeiro. Esse é o registo a que eu estou habituada… Mas também não estava à espera de ser salva porque sei como funcionam as votações para expulsar», acrescentou a concorrente.

«Sei que como há muita gente que gosta de mim, também tenho algumas pessoas que não gostam de mim», rematou.

«O facto de não ter sido salva corresponde para si a uma pequena derrota?», quis saber Manuel Luís Goucha.

«Não, porque eu sabia que as votações agora são para expulsar, é diferente…», esclareceu.