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Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo - TVI

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

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Catarina Miranda voltou a deixar os seguidores intrigados e, desta vez, uma fotografia misteriosa fez disparar os rumores de um possível novo romance.

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Catarina Miranda voltou a dar que falar e, desta vez, tudo por causa de uma fotografia bastante comprometedora que partilhou nas redes sociais.

A ex-namorada de Afonso Leitão voltou a levantar suspeitas de um possível novo romance ao surgir acompanhada numa fotografia a preto e branco, na qual apenas é possível ver o rosto da jovem. A publicação não passou despercebida, sobretudo pelo detalhe do emoji de coração vermelho e pela escolha da música: «Love Story», numa versão tocada em violino.

Apesar de não existirem, para já, quaisquer pistas sobre a identidade da pessoa que a acompanha, ou sequer uma confirmação de que Catarina Miranda esteja, de facto, a viver um novo romance, a imagem foi suficiente para deixar os seguidores intrigados.

Veja a imagem.

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