Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Catarina Miranda tem o vestido que todas querem e nós sabemos onde pode comprar

«Em agosto do ano passado...»: Catarina Miranda partilha mensagem e tudo indica ser um recado para Afonso Leitão

Francisco Monteiro surpreende ao surgir junto de uma cara bem conhecida e é Catarina Miranda quem reage

Catarina Miranda voltou a dar que falar e, desta vez, tudo por causa de uma fotografia bastante comprometedora que partilhou nas redes sociais.

A ex-namorada de Afonso Leitão voltou a levantar suspeitas de um possível novo romance ao surgir acompanhada numa fotografia a preto e branco, na qual apenas é possível ver o rosto da jovem. A publicação não passou despercebida, sobretudo pelo detalhe do emoji de coração vermelho e pela escolha da música: «Love Story», numa versão tocada em violino.

Apesar de não existirem, para já, quaisquer pistas sobre a identidade da pessoa que a acompanha, ou sequer uma confirmação de que Catarina Miranda esteja, de facto, a viver um novo romance, a imagem foi suficiente para deixar os seguidores intrigados.