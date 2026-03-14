Francisco Monteiro e Catarina Miranda fizeram as pazes? O detalhe revelador que não passou despercebido

Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Esta é a nova casa de Catarina Miranda e Afonso Leitão. Fica perto de Lisboa e as divisões surpreendem: «É gigante»

Francisco Monteiro e Catarina Miranda nunca foram propriamente amigos e a "guerra" entre os dois começou logo depois de a concorrente ser expulsa do Big Brother 2024. Depois de várias trocas mútuas de farpas e provocações, parece que os dois se entenderam.

Nas redes sociais, Zaza decidiu seguir Catarina Miranda, que também voltou a seguir o vencedor do Big Brother 2023. Francisco Monteiro tinha bloqueado a ex-concorrente logo após a sua expulsão do primeiro reality show em que participou, mas a zanga parece estar agora findada.

Pode ver aqui o print que comprova que os dois voltaram a interagir nas redes:

Note-se que a polémica que envolve os dois começou em novembro de 2024. Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother 2024 e, quando chegou cá fora, percebeu que o seu ídolo, que era comentador do formato, tinha sido bastante crítico da sua prestação.

Já fora da casa, os dois protagonizaram algumas trocas de galhardetes e Catarina Miranda revelou que Francisco Monteiro a tinha bloqueado.

«E o Francisco Monteiro que se deu ao trabalho de me bloquear na página da minha loja e na minha página antiga 🤣🤣 Eu a pensar que ele ia comprar os presentes de Natal na desgosto. Olhem foi um desgosto», referiu, na altura.