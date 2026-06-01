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Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos» - TVI

Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

  • Secret Story
  • Ontem às 11:02

A polémica está longe de terminar. Depois das imagens exibidas na gala, Inês Morais voltou a sair em defesa de Catarina Miranda e deixou duras críticas a Afonso Leitão e à mãe.

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A polémica entre Catarina Miranda, Afonso Leitão e a mãe do concorrente, continua a dar que falar e, desta vez, foi Inês Morais quem se decidiu manifestar publicamente sobre o assunto.

Depois de, na gala do Secret Story - Desafio Final, em separado, Catarina Miranda ter ido confrontar o concorrente com a alegada traição, e a mãe de concorrente ter ido defendê-lo e explicar "o que a namorada tem feito cá fora", a vencedora do Big Brother 2024 recorreu à rede social X para deixar claro o seu posicionamento.

Inês Morais continua do lado de Catarina Miranda: «Mas que mentira? Eu quero lá saber o que a Miranda mostrou ali. Eu vi as mensagens, Afonso e mãe dele não passam duns mentirosos», escreveu, sem rodeios.

Recorde-se que a polémica surgiu após Catarina Miranda ter retirado o apoio público a Afonso Leitão, e ter dado a entender de que houve traição, depois de ter visto mensagens comprometedoras no telemóvel do namorado.

Numa altura em que o ex-concorrente mantinha uma relação com Catarina Miranda, a situação rapidamente gerou reações nas redes sociais e dividiu opiniões entre os fãs dos reality shows da TVI. Enquanto Afonso Leitão e a mãe têm defendido a sua versão dos acontecimentos, Inês Morais mostrou-se convicta de que as mensagens que viu sustentam a posição de Catarina Miranda, não escondendo as duras críticas dirigidas ao ex-concorrente e à progenitora.

Veja o comentário.

 

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