Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

O momento da verdade. Mãe de Afonso Leitão revela polémica com Catarina Miranda e o concorrente fica em choque

Após ficar ao lado de Catarina Miranda, Francisco Monteiro comenta em exclusivo a polémica com Afonso

O riso da discórdia. O pormenor que está a gerar polémica no confronto entre Catarina Miranda e Afonso

A polémica entre Catarina Miranda, Afonso Leitão e a mãe do concorrente, continua a dar que falar e, desta vez, foi Inês Morais quem se decidiu manifestar publicamente sobre o assunto.

Depois de, na gala do Secret Story - Desafio Final, em separado, Catarina Miranda ter ido confrontar o concorrente com a alegada traição, e a mãe de concorrente ter ido defendê-lo e explicar "o que a namorada tem feito cá fora", a vencedora do Big Brother 2024 recorreu à rede social X para deixar claro o seu posicionamento.

Inês Morais continua do lado de Catarina Miranda: «Mas que mentira? Eu quero lá saber o que a Miranda mostrou ali. Eu vi as mensagens, Afonso e mãe dele não passam duns mentirosos», escreveu, sem rodeios.

Recorde-se que a polémica surgiu após Catarina Miranda ter retirado o apoio público a Afonso Leitão, e ter dado a entender de que houve traição, depois de ter visto mensagens comprometedoras no telemóvel do namorado.

Numa altura em que o ex-concorrente mantinha uma relação com Catarina Miranda, a situação rapidamente gerou reações nas redes sociais e dividiu opiniões entre os fãs dos reality shows da TVI. Enquanto Afonso Leitão e a mãe têm defendido a sua versão dos acontecimentos, Inês Morais mostrou-se convicta de que as mensagens que viu sustentam a posição de Catarina Miranda, não escondendo as duras críticas dirigidas ao ex-concorrente e à progenitora.

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