Catarina Miranda lança duras críticas a Mafalda Diamond: «O problema dela é só ridículo!»

Catarina Miranda esteve esta tarde no Última Hora do Dilema e foi implacável com Mafalda Diamond. A ex-concorrente não concorda com a postura de Mafalda Diamond no jogo, mas acaba a elogiar o pai dela, David Diamond.

«O David Diamond, gostemos ou não, acrescenta à casa. É uma pessoa que não é consensual. A filha coitada ela nem aparece, vemos aqui um pai que tem mais potencial para um reality show do que uma filha, que já lá esteve e que não está a dar grande coisa à casa», afirmou Catarina Miranda.

«Neste momento a Mafalda está disposta a nada. O problema dela com as malas é só ridículo. O que ela quer mais?», acrescenta, ainda.

«Acho que a Berbardina podia-se mostrar mais (…) O Igor é aquele amigo que todos queremos ter e o Nelson é a pessoa que tem apalavra certa no momento certo»