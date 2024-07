Manuel Luís Goucha confronta Catarina Miranda: «Então você foi trocada pela Marie e por duas pizzas?». Concorrente responde à letra

Avó de Catarina Miranda revela que a concorrente foi perseguida após o Big Brother: «Era ela com medo, a mãe com medo...»

No Dilema, Catarina Miranda e Diogo Marcelino têm estado bastante próximos desde o início do programa.

Durante a tarde deste quarta-feira, 10 de julho, Marie e Diogo Marcelino estiveram muito cúmplices e trocaram algumas provocações deitados na cama.

Catarina Miranda não escondeu o seu desagrado com a aproximação dos dois concorrentes.

Durante a noite, enquanto se preparava, Catarina Miranda assumiu a Diogo Marcelino: «Desisti de nós, estava apaixonada…»

«A vida dá voltas…», brincou Diogo Marcelino.

Diogo Marcelino e Marie tiveram um jantar a sós e aproveitaram para se conhecer melhor.

Catarina Miranda interrompeu o jantar dos dois e tentou perceber o motivo.

«Porque é que vocês estão a comer pizza? Numa casa tao grande, porque é que têm de ser vocês os dois?», questionou, intrigada, Catarina Miranda.

«Tu escolheste-a a ela?!», perguntou Miranda.

Durante o jantar a sós, Diogo Marcelino e Marie abriram o coração um com o outro e contaram algumas das suas experiências amorosas do passado.

Catarina Miranda voltou a interromper: «Contigo não falo mais, estou-te mesmo a dizer… Estás-te a armar em estúpido».

Durante o jantar com os restantes colegas, Catarina Miranda mostrou-se indignada com o jantar a sós de Marie e Diogo Marcelino: «Comigo briga por causa do ar condicionado e com ela vai comer pizza…»

«Trocou-me pela Marie e duas pizzas!», atirou ainda.

Durante o Especial desta quarta-feira, 10 de julho, conduzido por Manuel Luís Goucha, Catarina Miranda foi confrontada pelo apresentador: «Então você foi trocada pela Marie e por duas pizzas?».

Catarina Miranda mandou boca: «Quem não gosta de caviar e de lagosta, come pizza…»

Manuel Luís Goucha aproveitou para questionar: «Ficou com ciúmes?» e esta garantiu: «Não…».