O que se passou entre Afonso e Marcelo? Catarina Miranda 'atinge o limite' e expõe tudo

Na sequência do mexerico relacionado com Afonso Leitão, tema que foi levado até ao comentário no Desafio Final e que acabou por envolver Marcelo Palma. Catarina Miranda não demorou a reagir publicamente. Através das redes sociais, a namorada de Afonso deixou clara a sua posição e não poupou nas palavras ao referir-se ao comentador e ex-concorrente.

Numa primeira reação, Catarina disparou: «Esta pessoa não é nem nunca foi amigo do Afonso, é apenas um alpinista social em busca de algo que nunca vai ter: reconhecimento». De seguida, mostrou-se sem paciência para continuar em silêncio e garantiu: «A minha paciência esgotou-se. A partir de hoje toda a gente que se tentar aproveitar de mim ou do Afonso, eu vou começar a expor. Portanto, vamos começar pelo Marcelo, que diz que é amigo do Afonso. Eu não sei qual é a definição dele de amigo, mas ele é apenas um alpinista social. Já sabem a minha opinião: no dia em que houve a final [do Big Brother Verão], se ele realmente fosse amigo do Afonso, tinha ido para a bancada com a família do Afonso, não tinha ido para a bancada que a família da amiga dele [Jéssica Vieira]».

A ex-concorrente recordou ainda alegadas tentativas de aproximação por parte de Marcelo e revelou: «Tentou-se aproximar de nós, de repente lembra-se que também quer ir jantar connosco, também quer ir aos sítios onde nós vamos. E eu disse a eles [a Sérgio Duarte e Afonso Leitão] que não ia jantar nem nunca me iria sentar na mesma mesa que o Marcelo, nem com a Rita [Almeida], porque eu não me dou com as pessoas quando me dá jeito e eu não me dou com as pessoas para irem lá tirar fotografias comigo para dizerem que estiveram comigo e com o Afonso. Portanto, isso nunca iria acontecer». Catarina reforçou ainda que sempre alertou o namorado: «E eu disse logo ao Afonso que não achava que ele fosse amigo dele, nunca foi, e que na minha casa e na dele nunca iria entrar, porque se há coisa com que eu não me dou é com pessoas interesseiras, que é o que ele é». A rematar, deixou um aviso direto: «E se ele continua a dizer que é amigo do Afonso, cada vez que ele disser que é amigo do Afonso, eu venho aqui expor mais uma coisa. Porque eu mentirosa não sou, aliás, até sou pela verdade, mesmo que ela seja dura e crua. Eu tenho mais histórias para contar. A partir de agora, vai ser assim: tudo preto no branco. Estava aqui mesmo entalado. Ainda tenho mais para contar, inclui a vencedora e tudo. Portanto, cá vez que ele abrir a boca, vem uma para aqui».