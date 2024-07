Catarina Miranda ‘de olho’ em Marie: «Ela vai atacar…» Saiba tudo aqui!

Marie é concorrente do Dilema e a amiga Bruna Gomes já reagiu! Veja aqui

Após a gala de estreia do Dilema, Catarina Miranda não escondeu o seu ‘choque’ perante a entrada extravagante de Marie.

«Ela é ‘too much’ e eu adoro isso, mas eu nunca a tinha visto ao vivo…», começou por dizer a concorrente de Almeirim.

Mais tarde, na sala, Marie dirigiu-se a Catarina Miranda para lhe dar um abraço e a concorrente brincou: «Sonhei a minha vida toda por este momento».

Catarina Miranda confessou estar de 'pé atrás' com a colega e acredita que, quando menos se espera, ela se poderá revelar noutra coisa e atacar.

«Ela é assim toda queridinha, mas à mínima coisa vai atacar a pessoa quando a pessoa está menos à espera», analisou Catarina Miranda.

«Ela vai ser muito amiga e depois se for preciso, ataca a pessoa», acrescentou.

Durante o primeiro Especial com Manuel Luís Goucha, ficámos a conhecer o primeiro leque de nomeados do Dilema! Relembre-se de que as votações são para expulsar.

Diogo Marcelino já tinha obtido uma nomeação direta durante a gala de estreia. Ao concorrente, em risco está também: Élvio Santiago, Catarina Miranda, Xana Carvalho e David Diamond.

