Após fim do namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda choca todos ao fazer as pazes com ex-concorrente

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Depois de vários meses de afastamento, tudo indica que Catarina Miranda e Sérgio Duarte voltaram a aproximar-se.

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A relação de amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte poderá estar oficialmente reatada. Depois de um período marcado pelo distanciamento, uma nova partilha da ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar e a alimentar a ideia de que os desentendimentos ficaram definitivamente para trás.

Os dois conheceram-se durante a participação no Big Brother 2024 e criaram uma ligação muito forte, que se manteve após o fim do programa. Fora da casa, Catarina e Sérgio mostravam-se frequentemente juntos e tornaram-se uma dupla inseparável aos olhos dos seguidores. No entanto, a amizade acabou por sofrer um revés quando Catarina iniciou uma relação com Afonso Leitão. A partir daí, deixaram de surgir juntos e o afastamento tornou-se evidente, sobretudo numa fase delicada da vida da ribatejana, marcada pela mediática separação, durante a qual Sérgio nunca apareceu ao seu lado.

Agora, os sinais apontam para uma reconciliação. Esta sexta-feira, Catarina Miranda publicou nas redes sociais um momento ao lado das filhas de Sérgio Duarte, gesto que não passou despercebido aos fãs. A acompanhar a fotografia escreveu apenas: «As Miranda Kids voltaram» Uma frase curta, mas suficiente para levantar suspeitas de que a antiga amizade voltou a ganhar força.

Veja a imagem.

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