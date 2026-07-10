Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

O romance que nasceu na décima edição do Secret Story não resistiu ao tempo. Catarina Quintas e Norberto Gonçalves decidiram seguir caminhos diferentes e ambos já falaram sobre as razões que levaram ao fim da relação.

Em declarações à TV 7 Dias, Catarina explicou que a separação aconteceu devido às diferenças na forma como ambos encaravam o futuro. A jovem admitiu que Norberto projetava a relação a longo prazo, enquanto ela preferia viver o presente. «Ele pensava muito mais no nosso futuro enquanto casal, não é que eu não pensasse, mas eu sou uma pessoa de viver muito mais o momento…», confessou.

A ex-concorrente revelou ainda que a fase que atravessa, marcada pelos projetos ligados aos reality shows e às redes sociais, levou-a a dar prioridade à sua carreira e ao seu bem-estar . «Se calhar neste momento estou nesta fase dos reality, das redes sociais, e acabo por querer estar mais focada nisso, porque também é a minha área. Não que não esteja numa relação, porque eu gosto muito dele e não deixo de gostar do dia para a noite, mas acho que em termos de objetivos futuros ele ambiciona muito mais que nós vamos viver juntos já e eu não estava já a pensar nisso», explicou.

Catarina assumiu ainda que foi ela quem tomou a decisão de terminar a relação, sublinhando que precisava de colocar a sua saúde mental em primeiro lugar: «Fui eu que tomei a decisão, mas ele sabia que a situação não estava bem. Preciso de tratar de mim, da minha saúde mental e priorizar-me antes».

Depois destas declarações, Norberto também reagiu ao fim do namoro. À mesma publicação, o ex-concorrente garantiu que o casal já tinha conversado sobre os próximos passos da relação e que existia um plano para o futuro: «Nós já tínhamos pensado nisso. A partir do momento em que eu digo: “Ok, estamos a viver as coisas intensamente, antes de vivermos juntos vamos estabelecer-nos profissionalmente, que é super importante, e depois sim pensamos sobre isso”, mas pelos vistos foi tudo por água abaixo, porque ela decidiu tirar tempo para ela e acabar com o namorado», afirmou.

Visivelmente desiludido com a forma como tudo terminou, Norberto não escondeu a mágoa e deixou uma acusação direta à ex-namorada: «Acho que ela andou a brincar comigo este tempo todo».