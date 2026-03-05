«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

A temperatura aumentou no Secret Story 10 durante a madrugada desta quarta-feira, 4 de março. Norberto e Catarina não resistiram à química que existe entre os dois e protagonizaram um momento caliente debaixo dos lençóis.

Os concorrentes começaram por trocar uns beijinhos à frente das câmaras, mas acabaram por se esconder debaixo do edredão para terem mais privacidade.

Quem também reparou no clima quente entre os dois foram os colegas de quarto, que alertaram para as «ondulações» de lençóis. «Debaixo dos lençóis é perigoso, não se esqueçam do fixe (sinal de consentimento)», atirou João, que já teve um caso com Catarina no passado.

Já no confessionário, a concorrente falou sobre o momento de cumplicidade entre os dois. «Eu estava mais carente, a pessoas às vezes gosta de receber uns carinhos, nada sexual... uns carinhos, uns beijinhos», revelou.

Norberto também foi chamado pela Voz ao confessionário para falar sobre o sucedido. «Com uma boca apetitosa como a minha, quer o quê? Faz parte... mas acho que foi uma cena do momento para os dois», garantiu.