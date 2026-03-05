Ao Minuto

«Dupla de milhões» unida! Filipe Delgado e o Instrutor Marques mostram-se cúmplices fora da 1ª Companhia

Há 36 min
«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

Há 43 min
Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

Hoje às 01:18
04:26

Hoje às 01:03
02:48

Hoje às 01:00
01:36

Hoje às 00:18
03:47

Hoje às 00:13
03:53

Ontem às 23:55
07:28

Ontem às 23:44
02:54

Ontem às 23:30
01:13

Ontem às 23:24
03:13

Ontem às 23:17
03:18

Ontem às 22:56
03:20

Ontem às 22:51
02:18

Ontem às 22:46
Um dos nomeados está salvo! Descubra quem garantiu o lugar na casa mais vigiada do País

Ontem às 22:42
01:03

Ontem às 22:38
01:06

«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento - TVI

  • Secret Story
  • Há 36 min

O clima aqueceu durante a madrugada no Secret Story 10 e a casa ficou em alvoroço. Falou-se até no primeiro sinal de consentimento da edição.

A temperatura aumentou no Secret Story 10 durante a madrugada desta quarta-feira, 4 de março. Norberto e Catarina não resistiram à química que existe entre os dois e protagonizaram um momento caliente debaixo dos lençóis.

Os concorrentes começaram por trocar uns beijinhos à frente das câmaras, mas acabaram por se esconder debaixo do edredão para terem mais privacidade.

Quem também reparou no clima quente entre os dois foram os colegas de quarto, que alertaram para as «ondulações» de lençóis.  «Debaixo dos lençóis é perigoso, não se esqueçam do fixe (sinal de consentimento)», atirou João, que já teve um caso com Catarina no passado. 

Já no confessionário, a concorrente falou sobre o momento de cumplicidade entre os dois. «Eu estava mais carente, a pessoas às vezes gosta de receber uns carinhos, nada sexual... uns carinhos, uns beijinhos», revelou.

Norberto também foi chamado pela Voz ao confessionário para falar sobre o sucedido. «Com uma boca apetitosa como a minha, quer o quê? Faz parte... mas acho que foi uma cena do momento para os dois», garantiu. 

Percorra a nossa galeria e veja as imagens exclusivas que preparámos para si!
 

