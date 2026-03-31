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«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story - TVI

«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

  • Secret Story
  • Ontem às 16:14

Uma das concorrentes surpreendeu com este segredo ousado. Será que ainda se lembra quem era?

“Trabalhei num cabaret” — este foi um dos segredos mais inesperados e comentados da história de Secret Story. Mais de uma década depois, será que se recorda a quem pertence? Dela lembra-se com certeza, mas acreditamos que não a associe a este segredo. 

Falamos de Cátia Palhinha, que entrou na segunda edição do programa, em 2011, e rapidamente conquistou o público com a sua autenticidade, espontaneidade e, claro, as suas expressões hilariantes. Na altura, tinha apenas 22 anos e trabalhava como auxiliar de ação médica. 

Ao longo da sua participação, foram muitas as reações e momentos que ficaram gravados na memória dos espectadores. Entre frases caricatas, interpretações inesperadas e uma forma muito própria de ver o jogo, Cátia Palhinha tornou-se uma verdadeira figura icónica do formato.

O segredo “Trabalhei num cabaret” gerou curiosidade desde o primeiro momento. Poucos imaginariam que a jovem, de postura aparentemente inocente, escondesse uma experiência tão fora do comum. E foi precisamente essa dualidade que ajudou a reforçar o seu destaque dentro da casa.

Com o passar do tempo, Cátia não só revelou o seu segredo como consolidou o seu lugar na história do programa. Ainda hoje, é frequentemente recordada nas redes sociais e em compilações de momentos icónicos do reality show.

Mais do que um segredo inesperado, Cátia Palhinha foi — e continua a ser — uma das concorrentes mais memoráveis de Secret Story, provando que, por vezes, são as personalidades mais genuínas que deixam a marca mais duradoura.

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