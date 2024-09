Cinha Jardim e Bernardina Brito em aceso confronto em direto: «É pena haver concorrentes como tu»

O confronto entre Bernardina Brito e Cinha Jardim no TVI Extra ganhou destaque pela troca de farpas direto entre a segunda classificada do Dilema e a comentadora. Tudo começou quando Bernardina, visivelmente irritada, reagiu aos comentários de Cinha sobre a forma «deselegante »como se expressou ao longo do programa: «Ouvi muita asneira da tua boca que não gostei», explicou a comentadora. A ex-concorrente da Casa dos Segredos sentiu-se atacada, o que gerou uma resposta imediata e explosiva: «É pena haver comentadores como a Cinha».

Cinha Jardim, por sua vez, não hesitou em responder de imediato e de forma equivalente: «É pena haver concorrentes como tu», afirmou a comentadora durante o confronto. O episódio tornou-se um dos mais comentados do TVI Extra, não só pela troca de palavras intensas, mas também pela forma como refletiu a tensão existente entre as duas. Bernardina Brito não deixou terminar o aceso momento sem deixar clara a sua posição: «É comentar, não é difamar, nem denegrir».

