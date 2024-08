Cinha Jardim defende David Diamond: «Ele leva o programa às costas»

Estratégia? Igor Marchesi esclarece relação com Marie, após expulsão do Dilema!

No Dilema, David Diamond tem sido um dos grandes protagonistas do jogo, desde o início. No Dois Às 10, depois de mais um domingo de gala intensa, apresentada por Manuel Luís Goucha, chegou a vez de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentarem tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas.

O jogo do pai de Mafalda Diamond voltou a ser tema de conversa e Cinha Jardim partilhou a sua opinião sobre o jogador: «Ele faz imensa coisa na casa (...) leva o programa às costas». A comentadora foi mais longe e elogiou: «Isto de um homen de 56 anos, acho fantástico».

Após a gala do Dilema deste domingo, 26 de agosto, David Diamond e Bernardina Brito conversaram a sós e tentaram resolver alguns desentendimentos entre os dois.

Bernardina referiu a importância dos limites e segundo a sua opinião, têm sido ultrapassados por David. Bernardina assumiu que o nome dos filhos sempre foi o seu ponto fraco e que David Diamond tentou utilizá-los para destabilizá-la.

«Graças a isso, cheguei à conclusão de que sou uma grande mulher e consigo separar as coisas… Fiquei surpreendida como é que consegui fazer com que esta semana tu não me tirasses do sério», afirmou Bernardina.

Apesar da concorrente se ter sentido atacada, David indica que não foi a sua intenção e só está a explicar os factos, segundo a sua perspetiva.

«Depois até gritas para mim na cama. Foi a partir daí que eu disse: ‘acabou’. Quando tu gritaste e disseste assim: ‘tu és mentirosa’!», recordou Bernardina.

Os dois concorrentes tentaram esclarecer o que aconteceu e Bernardina acusou David de «meter toda a gente no mesmo saco» e «criar inimizades».

«Eu aqui só jogo, não faço mal às pessoas…», garantiu David.

«Eu tive situações muito complicadas», defendeu-se ainda.

O concorrente acabou por pedir desculpas à colega.

O Dilema está cada vez mais perto do fim. A semifinal do Reality show apresentado por Manuel Luís Goucha será já no próximo domingo, dia 1 de setembro.

Esta segunda-feira, 26 de agosto, Cristina Ferreira explicou como será a dinâmica do programa a partir de agora: «Domingo é a semifinal e, sendo a semifinal, há uma equipa que vai à vida. Isto é assim: só para informar, e acho que já se disse, mas para que as pessoas percebam: domingo a equipa que tiver menos dinheiro, acabou!»

«Há a possibilidade de haver um repescado dessa equipa, mas a partir daí acabou-se a equipa. A equipa que fica passa a ter durante uma semana um jogo individual, porque há só um vencedor», adiantou Cristina Ferreira.

Recorde-se que a equipa roxa está neste momento com 40.885 euros e a equipa laranja angariou 36.550 euros.

EQUIPA LARANJA: Diana Lucas, David Diamond, Mafalda Diamond e Nelson Lisboa.

EQUIPA ROXA: Daniela Santos, Bernardina Brito e Marie.