Cinha Jardim condena postura de Mafalda Diamond: «Não aguento que os filhos falem assim para os pais»

Mafalda Diamond em novo conflito com o pai, David Diamond: «Perdes as noções, não te faças de coitadinho, é ridículo»

Esta quinta-feira, 15 de agosto, os ânimos voltaram a exaltar-se entre David Diamond e Mafalda Diamond. Pai e filha parecem não estar a entender-se no jogo…

Mafalda Diamond teve uma conversa com o pai e tentou chamá-lo ‘à razão’, mas sem sucesso. Os dois acabaram por se desentender e a concorrente virou costas a David Diamond.

No Extra, Cinha Jardim não escondeu a sua indignação perante o comportamento de Mafalda perante o pai.

«Eu disse que estava com uma grande empatia com a Mafalda mas ao ver estar imagens eu francamente tenho de tirar a minha empatia porque eu não aguento que os filhos falem assim para os pais. Não sou deste tempo, não gosto de ver isto», começou por dizer a comentadora do programa.

«Da mesma forma que eu digo que não gostei de ver as outras concorrentes a serem antipáticas e mesquinhas, neste momento acho que a Mafalda perde toda a razão quando fala assim com o pai. Não gosto nada disto», criticou Cinha Jardim.