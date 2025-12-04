Ao Minuto

Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Há 33 min
03:38

Há 43 min
Há 1h e 18min
Há 1h e 32min
Há 1h e 52min
03:58

Há 1h e 56min
01:52

Há 2h e 28min
05:32

Há 2h e 32min
05:29

Há 2h e 35min
10:13

Há 2h e 43min
11:32

Há 2h e 59min
09:18

Há 3h e 7min
03:31

Há 3h e 14min
04:02

Hoje às 01:16
05:38

Hoje às 01:13
03:34

Hoje às 01:03
02:57

Ontem às 22:52
02:35

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

  • Ontem às 14:00
Claudia Nayara

Ainda em luto pela perda do segundo filho, Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha, da qual se despediu há sete anos

A viver um momento de profunda dor, após perder o segundo filho, Cláudia Nayara fez uma homenagem arrepiante à primeira filha, Samantha, da qual se despediu há seta anos.

A cantora, que chora a morte de dois filhos, publicou uma imagem arrepiante da barriga de grávida, captada há sete anos, quando esperava a chegada de uma menina. Na fotografia, é possível ver o nome da bebé escrito numa barriga de grávida já grande.

«Psiu… Filha …. é a Mãe… passaram 8 anos… 7 anos sem ti… o que mãe mais queria era ter pegado em ti e trazer te para casa!  Sim Filha… mas tu partiste e não ouve dinheiro nenhum comprasse a tua saúde nem a da Mãe!», escreveu.

«Psiu a mãe tem sigo uma Guerreira, sim filha… aguentado muito, por de trás de um sorriso há imensa dor, mas eu ainda cá estou», acrescentou. «Amo-te, eterna Samantha».

Cláudia Nayara operada de urgência: Cantora dá entrada no hospital semanas após a perda do filho

Cláudia Nayara, 35 anos, voltou a preocupar os fãs. A cantora portuguesa recorreu, esta quarta-feira, 8 de setembro, às redes sociais para revelar que foi submetida a uma cirurgia de urgência.

Nos Stories da sua conta de Instagram, Cláudia Nayara surgiu visivelmente fragilizada, mas serena, explicando que o procedimento médico não estava previsto.

“Olá, deixem-me só passar aqui para dizer que sim, fui operada com um bocadinho de urgência. Nem eu estava à espera, mas teve de ser. Agora é só recuperar. Não vou dizer muito mais do que isto. Obrigada pela preocupação, pelos gestos de carinho que toda a gente tem comigo”, afirmou.

Veja o vídeo.

 

Horas mais tarde, a artista voltou a atualizar o estado de saúde, mostrando-se novamente no hospital.

“Sim… Novamente no Hospital… Pessoas a conhecer-me, estou com uma grande infeção respiratória e não só… Tudo irá passar”, partilhou.

 

Cláudia Nayara

 

Sem revelar mais detalhes sobre o tipo de cirurgia a que foi submetida, Cláudia Nayara mostrou-se confiante na recuperação e profundamente grata pelas mensagens de apoio que tem recebido dos seguidores e amigos.

Um período particularmente difícil

Esta fase delicada surge poucos meses depois de Cláudia Nayara ter vivido um dos momentos mais duros da sua vida: a perda do filho. A cantora, que sempre partilhou de forma aberta a sua fé e emoções com o público, tem enfrentado o luto com coragem, recorrendo frequentemente às redes sociais para desabafar sobre a dor e para agradecer o carinho de quem a acompanha.

Na altura, Cláudia Nayara deixou um testemunho emocionado sobre a perda, descrevendo o amor incondicional que sentia pelo filho e a dificuldade de seguir em frente. Desde então, a artista tem tentado recuperar o equilíbrio emocional e físico, sempre com o apoio dos fãs que a seguem de perto.

 

 

Cláudia Nayara foi uma convidada especial na «casa do Dilema», um reality show da TVI, no verão de 2024, onde partilhou a sua história de vida de forma emocionante e atribuiu 5 mil euros à equipa roxa no final da sua participação.

Apesar das adversidades, Cláudia Nayara mantém uma mensagem de esperança e força. A cantora garante que está focada na recuperação e que “tudo irá passar”, prometendo regressar em breve à rotina e à música, que continua a ser uma das suas maiores paixões.

