Surpresa na gala do Dilema! Cláudia Nayara entra na casa e promete muito reboliço  

Estamos a poucas horas de mais uma gala do Dilema, com Manuel Luís Goucha a apresentar, e esta promete ser intensa!

Começamos já com uma novidade empolgante! As portas da casa da Malveira vão voltar a abrir-se, para receber uma cara bem conhecida do público português: Cláudia Nayara! A cantora está preparada para virar a casa de pernas para o ar!

A novidade foi revelada por Fanny Rodrigues na emissão de «Somos Portugal», em direto da Expofacic, em Cantanhede. A apresentadora fez algum suspense sobre quem seria a convidada especial desta noite, acabando por revelar a identidade de Cláudia Nayara através de uma das suas mais populares canções, «Fala para mim».

Para além disto, a fobia e o medo vão deixar alguém a tremer. Vamos por os nossos concorrentes à prova até ao limite! Será que vão ser capazes de enfrentar os seus piores medos? Qual irá prevalecer: Emoção ou razão?

Vamos ainda apurar qual é a melhor equipa no jogo do Dilema, neste momento: Equipa Laranja ou Equipa Roxa?