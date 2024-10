Cláudia Nayara reage a pergunta difícil de Rúben Rua: «Não me faças isso»

Inês Morais mostra apoio ao casal do Secret Story: «Até me sinto estranha (...) Estou viciada na Margarida e no Gonçalo»

No Em Família, Cláudia Nayara esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua, n'«A Entrevista Que Ninguém Quer Dar», e as suas respostas francas e diretas surpreenderam os apresentadores.

Uma das perguntas mais complicadas foi: «Cláudio Ramos ou Manuel Luís Goucha?»

Cláudia reagiu de imediato: «Não me faças isso»

A resposta de Cláudia Nayara surpreendeu os apresentadores! Saiba qual foi:

A questão que mais marcou o momento foi: Entrar num reality show com Catarina Miranda, sabendo que o prémio era um casamento de sonho, ou ter um casamento humilde e não precisar de partilhar casa com a ex-concorrente do Big Brother e do Dilema?

A resposta foi sincera: Cláudia Nayara não partilhava casa com Miranda, optando pelo casamento humilde. Rúben Rua quis aprofundar ainda mais a questão e a cantora confessou: «Quando não gosto, não gosto».

Veja o momento: