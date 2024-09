«A menina e o seu sonho» Cláudio Ramos oferece ajuda a criança de 9 anos com o sonho de andar

Inês Morais assume gostar do jogo de Liliana: «Tem muito potencial de dar barraco...»

Miguel Vicente defende Diogo Alexandre das polémicas: «Não vou deixar de me manifestar. Foi tudo atrás tipo rebanho»

Esta quinta-feira, 26 de setembro, no «Goucha», ficámos a conhecer a história de Sofia, uma menina de 9 anos que nasceu com paralisia cerebral.

A menina revelou que a doença afeta apenas as suas pernas e o seu mais sonho é conseguir andar.

«No dia que conseguir andar, vou ser mais feliz do que alguma vez fui»

Sofia gostava de ser bailaria, mas não consegue devido ao seu problema. Hoje em dia, sonha ser nadadora e participar nos jogos paralímpicos. Confessa que gostava de ser um exemplo para as outras meninas com problemas.

No final da conversa, Cláudio Ramos surpreendeu a convidada, oferecendo-lhe as talas que a vão ajudar a conseguir andar.

«Tu gostavas muito de ter umas talas novas? Ajudavam-te a cumprir o teu sonho?», questionou o apresentador.

«Eu posso dar-te um presente de anos antecipado? Tu permites-me fazer isso? Por exemplo, se eu te oferecer as talas, tu chamas Cláudio às tuas talas? Pode ser?», revelou Cláudio Ramos.

«São duas não é? Eu vou-te oferecer as tuas talas como se fosse presente de aniversário, e numa metes o nome Cláudio e na outra metes Manel, porque é ele o dono do programa, pode ser? (…). Carla, isto é um presente que lhe dou a ela porque não me custa absolutamente nada e porque sei que facilita muito a vossa vida», rematou o apresentador.

Nas redes sociais, Cláudio Ramos partilhou algumas fotografias da conversa e escreveu: «Sofia, a menina e o sonho. Como resistir?».