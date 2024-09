Cláudio Ramos abre o coração a Bernardina Brito e confessa: «Gostava que tivesses sido a vencedora»

Bernardina Brito, segunda classificada do Dilema, esteve esta manhã à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde fez um balanço do seu percurso na casa.

Já no final da conversa, Cláudio Ramos confessou à finalista: «Gosto muito de ti. Gostava, digo, não tem problema nenhum em dizê-lo, manifestei aqui algumas vezes, que tu tivesses sido a vencedora do programa, porque achava que merecias», começou por dizer.

«Não só porque querias aquele dinheiro para a casa, mas porque tu mostraste uma coisa que eu acho que é mesmo de verdade e importante. Uma miúda, tu entraste (na ‘Casa dos Segredos 4) com a idade da minha filha naquela altura, que cresceu aos nossos olhos e que amadureceu. E está aqui a prova», acrescentou.