Cláudio Ramos confronta Catarina Miranda sobre atitudes polémicas: «Senti-me apunhalado…»

Na gala deste domingo, 14 de julho, Catarina Miranda foi expulsa do Dilema. A expulsão da concorrente deixou a casa do Dilema em choque.

Recorde aqui o momento da expulsão de Catarina Miranda:

Durante a manhã desta segunda-feira, 15 de julho, Catarina Miranda esteve presente no ‘Dois às 10’, onde conversou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Catarina Miranda fez um balanço da sua semana no programa e explicou os motivos que a levaram a regressar a um Reality show.

Durante a conversa, Cláudio Ramos aproveitou para confrontar a ex-concorrente sobre algumas situações polémicas que teve após a sua expulsão do Big Brother. O apresentador mostrou-se magoado com as atitudes de Catarina Miranda e considerou que esta foi «injusta» para consigo.

«Eu acho que foste muito injusta comigo…», começou por dizer.

«Não é momento para nós conversarmos porque eu não estou preparado para falar contigo sobre o que aconteceu, mas acho que foste tremendamente injusta», disse ainda.

«Fico muito magoado com as pessoas quando elas são ingratas e eu acho que foste um bocadinho ingrata… Se calhar porque não tiveste noção do quanto eu te defendi cá fora o tempo todo que estiveste dentro da casa», acrescentou Cláudio Ramos.

«Eu soube mais tarde…», interrompeu Catarina Miranda.

«Senti-me um bocadinho apunhalado…», confessou o apresentador.

Veja a conversa completa aqui: