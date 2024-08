Cláudio Ramos comenta ciúmes de Daniela Ventura com David Maurício: «Está na altura de ele saltar fora...»

No Dilema, a entrada dos líderes Daniela Ventura e David Maurício apanhou todos de surpresa. A relação dos dois ex-concorrentes do Big Brother 2024 tem dado que falar, dadas algumas picardias do casal. No Dois Às 10, depois de mais um domingo de gala intensa, apresentada por Manuel Luís Goucha, chegou a vez de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentarem tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas.

Gonçalo Quinaz foi sincero na sua opinião sobre Daniela Ventura: «Ela é mesmo isto (...) os ciúmes que ela tem são mais fortes que tudo aquilo que ela possa pensar ou querer fazer».

Cláudio Ramos também acabou por partilhar o que sente relativamente a este casal: «Têm uma relação altamente tóxica mesmo (...) está na altura de ele saltar fora».