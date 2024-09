Cláudio Ramos confronta David Diamond: «Acha que isso é uma forma de jogar?»

David Diamond mostra presente inédito que recebeu: «Foi me dada pelos comentadores no final da gala»

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, chegou a hora de dar uma entrevista no programa das manhãs da TVI, Dois às 10.

Foi ao recordar a polémica de David com Bernardina Brito, em que o vencedor virou a boia da ex-colega durante uma prova na piscina, que Cláudio Ramos discordou do que David afirmou.

«Porque é que virou a boia da Bernardina?» questionou o apresentador, ao que David respondeu: «Foi o jogo» No entanto, Cláudio sente que isto não é jogar. Do ponto de vista do apresentador, é quebrar uma regra do jogo: «Acha que isso é uma forma de jogar?»

Veja o momento completo:

Mas não foi esta a única situação do jogo que foi debatida no Dois às 10. Os apresentadores também falaram da polémica de David com Rosa Bela, em que o vencedor fez um comentário que foi muito mal visto tanto dentro como fora da casa. Cláudio Ramos ficou indignado com as afirmações de David. Este defende que nunca faltou ao respeito aos colegas no jogo e que, relativamente a esta mesma polémica com Rosa Bela, não fez nada com maldade.

Cláudio, indignado com esta postura, sentiu necessidade de intervir e dar a sua opinião, pois a seu ver, o concorrente teve momentos no programa em que faltou ao respeito de alguns colegas: «Não pode ser assim, estamos numa sociedade».

Veja o momento completo: