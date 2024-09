Cláudio Ramos revela mensagem da mulher de David Diamond e explica ausência! Veja tudo aqui

Flávio Furtado está de regresso com o «TVI Extra»! Saiba tudo aqui

Flávio Furtado está de regresso com o TVI Extra! Conheça o painel de comentadores

Hilariante! Manuel Luís Goucha invade estúdio do «Dois às 10»... e acaba por falar do Dilema: «Tenho quatro favoritos...»

A poucos dias da grande final do Dilema, Cláudio Ramos recebeu no «Dois às 10» amigos e familiares dos finalistas.

Sofia, mulher de David Diamond e mãe de Mafalda, optou desde o inicio do programa por manter o anonimato e não marcou presença em nenhum programa.

Cláudio Ramos explicou o motivo da ausência de Sofia: «Falou connosco e não quer estar aqui porque não quer ser conhecida… Ela quer dizer que a família toda os apoia e diz que gosta mais do jogo da Mafalda do que do David», esclareceu o apresentador.

«Mas ela também diz que se entrasse dentro do jogo era igual a ele…», revelou ainda.

«Deve ser muito complicado para uma pessoa como a Sofia ser conhecida com o Diamond sendo um dos protagonistas no jogo, tem opiniões de gente que gosta muito e de gente que não gosta nada. Um beijinho à Sofia e obrigado por ter falado connosco», rematou Cláudio Ramos.