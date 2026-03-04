Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Tesourinho! Cláudio Ramos mostra foto nunca antes vista do primeiro encontro com Cristina Ferreira

Esta terça-feira, 3 de março, Cláudio Ramos viu-se forçado a falhar a condução do Dois às 10 devido a uma forte indisposição. Nesta quarta-feira, 4, o apresentador conduziu o formato ao lado de Cristina Ferreira e aproveitou para fazer um esclarecimento sobre o seu estado de saúde.

«Eu não morri! É que ontem parecia que eu tinha morrido! Estava mal-disposto, tive uma enxaqueca, que é muito comum em mim. Eu vim trabalhar inclusivamente», começou por dizer.

«Estou ótimo, graças a Deus!», acrescentou.

Pode ver aqui o momento: