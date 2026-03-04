Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Ao Minuto

Há 11 min
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime
07:06

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Há 32 min
Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»
04:20

Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»

Há 52 min
O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Há 1h e 10min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 1h e 11min
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

Há 1h e 13min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 1h e 15min
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

Há 1h e 23min
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

Há 1h e 33min
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Há 1h e 44min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 1h e 58min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 2h e 0min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 2h e 0min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 2h e 3min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 2h e 14min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Há 2h e 15min
Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Há 2h e 16min
«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro
06:16

«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro

Há 2h e 28min
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»
05:16

Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde - TVI

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

  • Secret Story
  • Hoje às 14:00

Cláudio Ramos viu-se obrigado a não apresentar o Dois às 10 devido a uma indisposição. Agora, o apresentador da TVI revela tudo o que aconteceu.

Esta terça-feira, 3 de março, Cláudio Ramos viu-se forçado a falhar a condução do Dois às 10 devido a uma forte indisposição. Nesta quarta-feira, 4, o apresentador conduziu o formato ao lado de Cristina Ferreira e aproveitou para fazer um esclarecimento sobre o seu estado de saúde. 

«Eu não morri! É que ontem parecia que eu tinha morrido! Estava mal-disposto, tive uma enxaqueca, que é muito comum em mim. Eu vim trabalhar inclusivamente», começou por dizer.

«Estou ótimo, graças a Deus!», acrescentou.

Pode ver aqui o momento:

