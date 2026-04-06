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Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana - TVI

Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

  • Secret Story
  • Ontem às 18:48

Cláudio Ramos não poupou nas palavras ao comentar a polémica entre Diogo Maia, Eva Pais e Ariana Miranda, mostrando-se visivelmente indignado com a atitude do concorrente.

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Hoje, no Dois às Dez, Cláudio Ramos reagiu à polémica que envolve Diogo Maia, Eva Pais e Ariana Miranda, tema que continua a marcar a atual edição do Secret Story 10.

Visivelmente indignado, o apresentador comentou: «Um rapaz que se vira para a ex-namorada de há um mês e diz assim: 'Era incapaz de pensar que dirias mal da minha pessoa.' Depois do que ele fez! Desculpem lá, mas estamos a brincar ou o quê? Ou só eu é que vejo errado?». Cinha Jardim mostrou-se de acordo com a opinião de Cláudio Ramos.

Por sua vez, Adriano Silva Martins apresentou uma perspectiva diferente: «Ao longo destas três semanas, tiveram muitas conversas dentro da casa e tiveram vários momentos, inclusive momentos de proximidade, momentos em que a Eva apoiou o Diogo, momentos em que a Eva mostrou o seu carinho ao Diogo e vice-versa. E o Diogo também já se desmanchou a chorar pelo que fez à Eva. Não estou aqui a desculpar o Diogo. A única coisa que estou a pôr aqui é as coisas em contexto. Se a Eva não está contente com a situação, se está tão magoada, se acha que é insuportável a dor que está a sofrer e se acha que está ser humilhada, tem uma porta para sair e para vir cá para fora.»

Veja o vídeo.

 

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