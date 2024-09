Cláudio Ramos critica discurso de Susana Dias Ramos a Daniela Santos: «Não compactuo com isto»

A gala final desde domingo, 8 de setembro, conduzida uma vez mais por Manuel Luís Goucha, foi marcada por grandes emoções, diversão e claro, a vitória de David Diamond com 69% dos votos.

Daniela Santos ficou em terceiro lugar e quando chegou a estúdio, como habitual, ouviu as opiniões de Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira sobre o seu jogo.

Susana Dias Ramos começou por confrontar a finalista: «Detestei o teu jogo. O David acreditou mesmo que era de verdade a amizade que tu e ele nutriam e aquilo que eu senti, é só a minha opinião, é que tu o traíste».

A comentadora criticou ainda as atitudes de Daniela Santos com David Diamond: «Isso para mim é vergonhoso, num jogo ou fora do jogo. (…) Ele começou a reagir às vossas provocações, os teus tangos, os teus ‘olé’s’, os teus revirar de olhos, o teu olhar enojado constantemente que tiveste ao longo do jogo foi, para mim, detestável».

No programa «Dois às 10» desta segunda-feira, 9 de setembro, após assistiram às imagens do momento, Cláudio Ramos reagiu: «Eu gosto muito da Susana Dias Ramos, mas eu não compactuo nada com isto. Acho que dizer a uma concorrente que traiu um jogador…».

«Mas no jogo!», disse Cinha Jardim. «Eu tenho que dar os parabéns aos dois comentadores. Gostei como nunca, (…) eles foram realmente as pessoas que disseram tudo aquilo que nos ia na alma, no pensamento, no coração. (…) E vou-te dizer, a Daniela precisava de ouvir isto para cair na real», acrescentou a comentadora.

«O que eu não acho justo, é que… mas não acho mesmo, mas nem neste jogo, nem a jogo nenhum, nem nos meus, nem em nenhum, é que concorrentes saiam de dentro da casa onde estão tanto tempo e tenham duas pessoas que os agridem à saída. Isso eu não concordo». explicou Cláudio Ramos.