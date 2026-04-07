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Ex-concorrente do Secret Story revela sexo do bebé e os mais atentos reagem: «O universo sabe o que faz» - TVI

Ex-concorrente do Secret Story revela sexo do bebé e os mais atentos reagem: «O universo sabe o que faz»

  • Secret Story
  • Hoje às 11:28

A revelação foi feita num vídeo recheado de emoção e felicidade.

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Dias depois de ter anunciado que vai ser pai pela segunda vez, Cláudio Viana voltou a partilhar novidades com os seus seguidores, revelando agora o sexo do bebé: vem aí um menino. A notícia foi recebida com entusiasmo nas redes sociais, onde não faltaram mensagens de carinho e reflexão por parte dos fãs.

Entre os comentários, destacaram-se algumas reações mais emotivas, como “O Universo sabe o que faz” e “Deus faz as coisas de maneira tão bonita”, mostrando o apoio ao ex-concorrente do “Secret Story” neste novo capítulo da sua vida.

Esta onda de carinho poderá também estar relacionada com o passado recente do nortenho. Recorde-se que, no ano passado, Cláudio Viana revelou publicamente que estaria afastado do seu primeiro filho, uma situação que gerou grande comoção entre os seguidores e o público em geral.

Agora, com a chegada de um novo bebé — e sendo também um menino — muitos interpretam este momento como uma espécie de recomeço, reforçando a ideia de que a vida encontra formas de trazer novas oportunidades e felicidade.

Apesar de não ter aprofundado muitos detalhes sobre esta nova fase, Cláudio continua a partilhar pequenos momentos com quem o acompanha, deixando transparecer a emoção e expectativa que vive por estes dias.

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