Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

O Comandante José Moutinho ganhou visibilidade quando, em 2005, comandou as recrutas da primeiras edições da 1ª Companhia. Agora, faz furor no regresso do formato à antena da TVI, mas o militar já participou num outro reality show da estação.

O Biggest Deal foi um reality show que contou com a participação de vários famosos. Estreou-se em 2017 e um dos concorrentes era José Moutinho, que conquistou o 3.º lugar daquela experiência.

Não se lembra? Veja as imagens de um dos momentos da participação do Comandante no Biggest Deal: