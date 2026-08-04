Parece um hotel! Cristiana Jesus abre as portas da nova casa e há um detalhe que deixou a Internet boquiaberta

Cristiana Jesus revela toda a verdade sobre a separação de Cláudio Alegre: «Estávamos a depender emocionalmente um do outro»

Acompanhada? Cristiana Jesus está de férias e há um detalhe que não está a escapar aos fãs

Cristiana Jesus revelou, esta terça-feira, que concretizou um dos seus maiores objetivos: a compra da primeira casa. A novidade foi partilhada na sua página de Instagram, onde a ex-concorrente do Secret Story 6 não escondeu a emoção por esta nova etapa da sua vida. o detalhe que saltou logo à vista dos seguidores foi o facto do condomínio parecer um autêntico hotel, com uma varanda que tem vista direta para a piscina.

A acompanhar a fotografia onde mostra a sala do novo lar, Cristiana Jesus fez questão de assinalar a importância deste momento, admitindo que o caminho até aqui nem sempre foi fácil.

«Comprei a minha primeira casa, que felicidade, que realização. Difícil mas foi. 🤍», escreveu na legenda da publicação.

As primeiras imagens da habitação rapidamente chamaram a atenção dos seguidores. A decoração moderna, os acabamentos elegantes e a luminosidade das divisões levaram muitos internautas a comparar a casa a um verdadeiro hotel de luxo, enchendo a caixa de comentários de elogios e felicitações.