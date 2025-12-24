Ao Minuto

Há 1h e 35min
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
01:16

Há 1h e 39min
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
01:27

Há 1h e 40min
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
01:24

Há 1h e 44min
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
01:50

Há 1h e 57min
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
02:35

Há 2h e 15min
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
02:55

Há 2h e 23min
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
02:52

Há 2h e 28min
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

Há 2h e 31min
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»
01:01

Há 2h e 38min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 2h e 49min
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro
01:18

Há 2h e 53min
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

Há 2h e 56min
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»
01:45

Há 2h e 59min
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Há 3h e 9min
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Há 3h e 9min
Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês
02:42

Há 3h e 18min
«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana
00:42

Há 3h e 19min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Cristina Ferreira revela uma das maiores resoluções para 2026 e não deixou ninguém indiferente - TVI

Cristina Ferreira revela uma das maiores resoluções para 2026 e não deixou ninguém indiferente

  • Secret Story
  • Ontem às 16:22

«Não é negociável». Foi com esta frase direta que Cristina Ferreira revelou uma das resoluções mais importantes para 2026.

Cristina Ferreira já começou a traçar metas para o próximo ano e fez questão de as partilhar com os seguidores. A apresentadora recorreu às redes sociais para revelar uma daquelas resoluções que, segundo a própria, não admite desculpas nem adiamentos.

«Fui treinar. O meu cérebro tentou contrariar vezes sem conta. E depois pensei: não é negociável, tens de ir. E fui. Em 2026 vou intensificar. É uma das principais resoluções», escreveu Cristina, numa publicação que rapidamente gerou reação entre os fãs.

A mensagem reflete uma postura de disciplina e compromisso consigo própria, mostrando que o exercício físico vai assumir um papel ainda mais central na sua rotina no próximo ano. Conhecida por defender o equilíbrio entre corpo e mente, Cristina deixa claro que cuidar de si deixou de ser uma opção, passou a ser uma prioridade.

Determinada e sem espaço para negociações internas, Cristina Ferreira entra em contagem decrescente para um novo ano com um objetivo bem definido: intensificar os treinos e manter-se fiel ao compromisso assumido consigo própria. Uma mensagem simples, mas poderosa, que muitos seguidores já admitem querer levar como inspiração para as suas próprias resoluções.

