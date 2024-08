Cristina Ferreira explica tudo sobre a semifinal do Dilema: «Há uma equipa que vai à vida…» Saiba aqui!

Márcia Soares reage a surpresa do ‘Big’: «O homem que me ensinou a ser ainda mais mulher»

O Dilema está cada vez mais perto do fim… A semifinal do Reality show apresentado por Manuel Luís Goucha será já no próximo domingo, dia 1 de setembro.

Esta segunda-feira, 26 de agosto, Cristina Ferreira explicou como será a dinâmica do programa a partir de agora.

No «Dois às 10», enquanto se fazia um rescaldo da gala passada com os comentadores habituais, Cristina Ferreira aproveitou para explicar: «Domingo é a semifinal e, sendo a semifinal, há uma equipa que vai à vida. Isto é assim: só para informar, e acho que já se disse, mas para que as pessoas percebam: domingo a equipa que tiver menos dinheiro, acabou!»

«Há a possibilidade de haver um repescado dessa equipa, mas a partir daí acabou-se a equipa. A equipa que fica passa a ter durante uma semana um jogo individual, porque há só um vencedor», adiantou Cristina Ferreira.

Recorde-se que a equipa roxa está neste momento com 40.885 euros e a equipa laranja angariou 36.550 euros.

EQUIPA LARANJA: Diana Lucas, David Diamond, Mafalda Diamond e Nelson Lisboa.

EQUIPA ROXA: Daniela Santos, Bernardina Brito e Marie.