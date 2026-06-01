«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

O riso da discórdia. O pormenor que está a gerar polémica no confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Esta manhã, um dos temas das conversas de café do programa Dois às Dez foi a polémica relacionada com Catarina Miranda e Afonso Leitão, que marcou a gala do passado domingo do Secret Story - Desafio Final.

Cristina Ferreira não hesitou, a sua posição é a de "advogada do diabo". Numa fase inicial da conversa, a apresentadora recordou a posição de Inês Morais, que comentou o quão grave era o teor das mensagens. Logo de seguida disse: «Eu não vi nenhuma mensagem, não me interessa nadinha. Eles que se entendam», de forma a mostrar-se isenta quanto à situação.

«O que são conversas de amigos?», à qual a resposta dos comentadores foi: «São conversas parvas». Cristina Ferreira respondeu de imediato: «Pois, quando são entre homens é tudo aceite». Adriano Silva Martins viu algumas mensagens e conotou como sendo: "conversas de liceu". Cristina colocou logo os pontos nos i's: «Era o rapaz do liceu que vivia com ela dentro de casa». Cinha Jardim assumiu que Catarina permitisse que o namorado tivesse esse tipo de conversas com os amigos e comentou: «E quem é que disse que ela permitia esse tipo de abertura? Agora estou a fazer de advogada do diabo».

Por fim, Cristina Ferreira questionou os comentadores se, caso não se tratasse da Catarina Miranda, a situação era vista da mesma maneira. Todos disseram que sim.