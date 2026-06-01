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«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda - TVI

«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

  • Secret Story
  • Ontem às 12:26

As mensagens atribuídas a Afonso Leitão continuam a gerar debate e foram tema de conversa no Dois às Dez, com Cristina Ferreira a assumir o papel de «advogada do diabo»

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Esta manhã, um dos temas das conversas de café do programa Dois às Dez foi a polémica relacionada com Catarina Miranda e Afonso Leitão, que marcou a gala do passado domingo do Secret Story - Desafio Final.

Cristina Ferreira não hesitou, a sua posição é a de "advogada do diabo". Numa fase inicial da conversa, a apresentadora recordou a posição de Inês Morais, que comentou o quão grave era o teor das mensagens. Logo de seguida disse: «Eu não vi nenhuma mensagem, não me interessa nadinha. Eles que se entendam», de forma a mostrar-se isenta quanto à situação.

«O que são conversas de amigos?», à qual a resposta dos comentadores foi: «São conversas parvas». Cristina Ferreira respondeu de imediato: «Pois, quando são entre homens é tudo aceite». Adriano Silva Martins viu algumas mensagens e conotou como sendo: "conversas de liceu". Cristina colocou logo os pontos nos i's: «Era o rapaz do liceu que vivia com ela dentro de casa». Cinha Jardim assumiu que Catarina permitisse que o namorado tivesse esse tipo de conversas com os amigos e comentou: «E quem é que disse que ela permitia esse tipo de abertura? Agora estou a fazer de advogada do diabo».

Por fim, Cristina Ferreira questionou os comentadores se, caso não se tratasse da Catarina Miranda, a situação era vista da mesma maneira. Todos disseram que sim.

Veja o vídeo.

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