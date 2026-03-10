«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

Cristina Ferreira voltou a deixar uma mensagem enigmática nas redes sociais e despertou a curiosidade dos seguidores. A apresentadora so Secret Story 10 contou que viveu uma «tarde intensa de muitas decisões», deixando no ar a ideia de que novidades poderão estar a caminho.

Na publicação partilhada no Instagram, Cristina Ferreira mostrou uma fotografia de um computador e explicou que esteve dividida entre diferentes projetos. «Da Gira à TVI. Adoro estes dias, quando o entusiasmo nos leva a querer fazer mais e melhor», escreveu.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não revelou pormenores sobre as decisões tomadas, mas fez questão de garantir que o futuro reserva momentos especiais. «Os próximos tempos vão ser incríveis», afirmou, aumentando ainda mais a expectativa.

Recorde-se que Cristina Ferreira continua à frente do programa das manhãs Dois às 10 e é também a apresentadora da nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos, um dos formatos que tem marcado a atual grelha do canal.



