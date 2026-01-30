Cristina Ferreira comenta relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão. E tem algo inesperado a dizer

O excerto do videocast The Leite Show, apresentado por Flávio Furtado, no qual Afonso Leitão revelou a sua versão sobre o fim da relação com Jéssica Vieira, esteve em destaque na rubrica «Conversas de Café» do programa Dois às 10, da TVI, emitido esta quinta-feira, 29 de janeiro. Após a exibição do vídeo, Luísa Castel-Branco fez notar um detalhe que não lhe passou despercebido. «Eu tenho uma coisa que estou espantada: vocês viram que a Catarina Miranda não abriu a boca? É extraordinária», comentou. Também Gonçalo Quinaz reagiu ao momento, confessando: «Olha, eu gosto cada vez mais dela». Já Cristina Ferreira destacou a forma como a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão foi construída. «É muito bonito perceber como é que eles construíram a relação os dois. Estou mesmo a falar a sério», afirmou. A conversa contou ainda com a opinião de Cinha Jardim, que deixou rasgados elogios ao casal. «Eu gosto muito do Afonso. Eu já gostava dela, portanto, continuo a gostar e acho que eles estão muito felizes um com o outro. Divertem-se imenso, que é uma coisa que eu não estava a contar tanto. Bateu certinho», rematou. Veja aqui:

Cristina Ferreira manifesta-se sobre proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares...

A proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares tem sido tema do dia e foi comentada esta quinta-feira nas 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI.

Cristina Ferreira introduziu o tema dando conta dos últimos acontecimentos entre os dois ex-concorrentes: «Diz toda a gente que há uma proximidade entre os dois, aliás a Marcia já vem dizer que os dois se tornaram muitos amigos e isso tem se notado nas últimas publicações, com um e outro», começou por referir.

Luísa Castel-Branco também deu a sua opinião: «O bom filho à casa retorna, eles têm um piquinho, juntos aquilo até faz faísca» e Cristina Ferreira sublinhou: «Eles construíram mesmo uma amizade bonita».

«Eles agora nas redes andam a trocar umas palavrinhas (...) Eu sou a favor dos dois, os dois são meus, foram meus concorrentes na altura, vi-os ali encantados um pelo outro. Gosto dos dois», reiterou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Picardias sem fim

Francisco Monteiro e Marcia Soares têm trocado várias declarações entre os dois nas redes sociais. Primeiro, na segunda-feira, Francisco Monteiro abriu o coração e Marcia Soares reagiu com uma declaração que derreteu os fãs de ambos e não deixou ninguém indiferente.

«Passados largos meses comecei a encontrar felicidade nas pequenas coisas, aprendi a conviver com o sofrimento e abraçá-lo em vez de o tentar afastar a todo o custo e isso mudou radicalmente os meus dias», começou por escrever Francisco Monteiro no Instagram.

Na caixa de comentários da publicação, Marcia Soares não tardou em reagir: «Orgulho em ti 🤍». Os fãs não perdoaram e responderam ao comentário: «Muitos tentaram destruir a vossa amizade mas o que é forte... é inquebrável»; «feitinhos um pro outro! Vê-se à distancia!», lê-se.

Já na terça-feira, dia 27, Márcia Soares partilhou várias imagens acompanhadas da frase: «Às vezes encontramos força nas pessoas e nos lugares mais improváveis». Francisco Monteiro reagiu de imediato, deixando um comentário que deu que falar: «Fiquei sem ar na primeira, mas derreti na última». A resposta de Márcia surgiu em tom de aviso bem-humorado: «FrrraaaanciscOo MoOnteiiiRo!!!!!! 😂😭😂».

Por último, esta quarta-feira, o vencedor do Big Brother 2023 voltou a picar a amiga e os fãs não perdoaram.

Francisco Monteiro não aguentou ficar em silêncio e escreveu na caixa de comentários: «Tem mesmo de ser em silêncio?» e Marcia respondeu no mesmo tom de brincadeira: «que não fazes nada em silêncio já todos nós sabemos 😂».

Os fãs não tardaram a reagir: «tu és mesmo malandreco»; «podem beijar logo?»; «Amo vos por amor»; «ficam também um com o outro ❤️; almas gémeas destinadas a encontrarem-se.. leve o tempo que levar, são como ímans», são algumas das respostas ao comentário de Francisco Monteiro.