Cristina Ferreira comenta relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão. E tem algo inesperado a dizer

Há 1h e 37min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 3h e 12min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Há 3h e 39min
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Hoje às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Hoje às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
Hoje às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
Hoje às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
Hoje às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
Hoje às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Hoje às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Ontem às 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ontem às 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Ontem às 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Cristina Ferreira comenta relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão. E tem algo inesperado a dizer - TVI

Cristina Ferreira comenta relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão. E tem algo inesperado a dizer

Cristina Ferreira comentou publicamente a relação de Catarina Miranda com Afonso Leitão no programa Dois às 10, elogiando a forma como o casal tem vindo a construir a ligação entre ambos e sublinhando a maturidade e cumplicidade que transparecem na relação.

O excerto do videocast The Leite Show, apresentado por Flávio Furtado, no qual Afonso Leitão revelou a sua versão sobre o fim da relação com Jéssica Vieira, esteve em destaque na rubrica «Conversas de Café» do programa Dois às 10, da TVI, emitido esta quinta-feira, 29 de janeiro.

Após a exibição do vídeo, Luísa Castel-Branco fez notar um detalhe que não lhe passou despercebido. «Eu tenho uma coisa que estou espantada: vocês viram que a Catarina Miranda não abriu a boca? É extraordinária», comentou.

Também Gonçalo Quinaz reagiu ao momento, confessando: «Olha, eu gosto cada vez mais dela». Já Cristina Ferreira destacou a forma como a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão foi construída. «É muito bonito perceber como é que eles construíram a relação os dois. Estou mesmo a falar a sério», afirmou.

A conversa contou ainda com a opinião de Cinha Jardim, que deixou rasgados elogios ao casal. «Eu gosto muito do Afonso. Eu já gostava dela, portanto, continuo a gostar e acho que eles estão muito felizes um com o outro. Divertem-se imenso, que é uma coisa que eu não estava a contar tanto. Bateu certinho», rematou.

Veja aqui:

 

Cristina Ferreira manifesta-se sobre proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares...

A proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares tem sido tema do dia e foi comentada esta quinta-feira nas 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI. 

Cristina Ferreira introduziu o tema dando conta dos últimos acontecimentos entre os dois ex-concorrentes: «Diz toda a gente que há uma proximidade entre os dois, aliás a Marcia já vem dizer que os dois se tornaram muitos amigos e isso tem se notado nas últimas publicações, com um e outro», começou por referir.

Luísa Castel-Branco também deu a sua opinião: «O bom filho à casa retorna, eles têm um piquinho, juntos aquilo até faz faísca» e Cristina Ferreira sublinhou: «Eles construíram mesmo uma amizade bonita». 

«Eles agora nas redes andam a trocar umas palavrinhas (...) Eu sou a favor dos dois, os dois são meus, foram meus concorrentes na altura, vi-os ali encantados um pelo outro. Gosto dos dois», reiterou a diretora de entretenimento e ficção da TVI. 

 

Picardias sem fim 

Francisco Monteiro e Marcia Soares têm trocado várias declarações entre os dois nas redes sociais. Primeiro, na segunda-feira, Francisco Monteiro abriu o coração e Marcia Soares reagiu com uma declaração que derreteu os fãs de ambos e não deixou ninguém indiferente. 

«Passados largos meses comecei a encontrar felicidade nas pequenas coisas, aprendi a conviver com o sofrimento e abraçá-lo em vez de o tentar afastar a todo o custo e isso mudou radicalmente os meus dias», começou por escrever Francisco Monteiro no Instagram.

Na caixa de comentários da publicação, Marcia Soares não tardou em reagir: «Orgulho em ti 🤍». Os fãs não perdoaram e responderam ao comentário: «Muitos tentaram destruir a vossa amizade mas o que é forte... é inquebrável»; «feitinhos um pro outro! Vê-se à distancia!», lê-se. 

Já na terça-feira, dia 27, Márcia Soares partilhou várias imagens acompanhadas da frase: «Às vezes encontramos força nas pessoas e nos lugares mais improváveis». Francisco Monteiro reagiu de imediato, deixando um comentário que deu que falar: «Fiquei sem ar na primeira, mas derreti na última». A resposta de Márcia surgiu em tom de aviso bem-humorado: «FrrraaaanciscOo MoOnteiiiRo!!!!!! 😂😭😂».

Por último, esta quarta-feira, o vencedor do Big Brother 2023 voltou a picar a amiga e os fãs não perdoaram.

Francisco Monteiro não aguentou ficar em silêncio e escreveu na caixa de comentários: «Tem mesmo de ser em silêncio?» e Marcia respondeu no mesmo tom de brincadeira: «que não fazes nada em silêncio já todos nós sabemos 😂». 

Os fãs não tardaram a reagir: «tu és mesmo malandreco»; «podem beijar logo?»; «Amo vos por amor»; «ficam também um com o outro ❤️; almas gémeas destinadas a encontrarem-se.. leve o tempo que levar, são como ímans», são algumas das respostas ao comentário de Francisco Monteiro. 

 

 

