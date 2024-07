Cristina Ferreira fala sobre conselho que deu a Catarina Miranda: «Tenho mesmo muito respeito pelos ex-concorrentes»

Bárbara Parada mostra-se entre amigos nas férias após o fim do namoro com Francisco Monteiro

Nas «Conversas de Café» do Dois às 10, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, um dos temas de conversa foi a entrevista feita a Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother, depois da expulsão desta do Dilema.

A apresentadora Cristina Ferreira recebeu alguns comentários sobre o que disse a Catarina Miranda, tendo reagido agora aos mesmos. Recordou conselho que deu a Catarina Miranda nessa mesma entrevista, ereforçando a ideia: «Tenho mesmo muito respeito pelos ex-concorrentes». Veja tudo aqui:

Outro tema de conversa foi o fim do recente namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada, ex-concorrentes do Big Brother.

Cláudio confessou que não estava nada à espera deste desfecho, tendo sido apanhado de surpresa com a revelação feita por Zaza nas suas redes sociais, que muito deu que falar. Cinha Jardim revelou que já esperava este final, pois Bárbara «não é para ele» por ser muito nova, segundo disse em direto. Gonçalo Quinaz confessa ter sentido pena deste término, por ser próximo de Francisco Monteiro. Cristina Ferreira também se pronunciou sobre a separação, sentindo que ambos foram vítimas da pressão mediática: «Tiveram que assumir...»

Foi ontem, dia 17 de julho de 2024, que Francisco Monteiro surpreendeu os seguidores ao anunciar que o namoro com Bárbara Parada chegou ao fim. «Boa tarde a todos! Sempre fui sincero com Todos vocês em todas as circunstâncias e portanto hoje sinto a necessidade de vos dizer que eu e a Bárbara já não estamos juntos e que cada um segue o seu caminho de uma forma super tranquila e natural! beijinho a todos!», escreveu no instagram.

Após anunciar o fim da relação com Bárbara Parada, Zaza fez um novo comunicado: «Agradeço-vos e peço-vos que não dirijam nada de negativo para a Bárbara. Cada um seguiu o seu caminho por acordo mútuo! Peço-vos mesmo que não dirijam qualquer tipo de ódio seja a quem for. Respeitem-nos aos dois. A Bárbara não merece isso. E foi a última vez que falei deste assunto. Obrigado».

Bárbara Parada ainda não se pronunciou acerca do término. A ex-concorrente do Big Brother 2022 e Desafio Final encontra-se neste momento de férias de Punta Cana com os amigos.

Após uma semana de ter sido expulsa do Dilema, Catarina Miranda volta a marcar presença no grande ecrã. A ex-concorrente será convidada especial dos programas "Última Hora" e "Diário" para comentar tudo sobre o jogo e a casa mais falada deste verão!

Foi através da conta oficial do programa que a novidade foi revelada: «Especial Dilema! Catarina Miranda é convidada do Última Hora e Diário, a partir das 17h45» Não perca!