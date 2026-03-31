A conversa super secreta entre Diogo e Eva que intrigou Cristina Ferreira

No especial desta segunda-feira, 30 de março, de Secret Story 10, houve um momento que rapidamente captou a atenção — uma conversa “super secreta” entre Diogo e Eva, que acabou por intrigar Cristina Ferreira.

Tudo aconteceu fora do olhar direto dos restantes concorrentes, quando Diogo e Eva foram vistos num momento de aparente cumplicidade. Entre gestos discretos e uma conversa em tom reservado, os dois levantaram suspeitas — sobretudo por parecerem comentar a passagem de outros colegas e possíveis estratégias de jogo.

Mais tarde, já no confessionário e a sós com Cristina Ferreira, Diogo foi confrontado com aquilo que a apresentadora tinha observado: “O que é que vocês estavam a conversar ali fora? Só consegui perceber alguma cumplicidade e até alguns toques entre vocês, falando de outros colegas que estavam a passar e de algumas estratégias.”

Perante a questão direta, o concorrente desvalorizou o momento e garantiu que tudo não passou de uma brincadeira: “Ah, porque a Liliana estava a dizer que tinha um furo na parede e que era um tiro de uma bala e nós estávamos a gozar com a situação.”

Apesar da explicação aparentemente inocente, a verdade é que a tal conversa entre Diogo e Eva continua a dar que falar. A proximidade entre ambos e o carácter reservado do momento deixam no ar a dúvida: simples descontração ou o início de uma aliança estratégica dentro da casa?

Num jogo onde cada detalhe pode fazer a diferença, até as conversas mais discretas ganham importância — e Cristina Ferreira mostrou, mais uma vez, que está atenta a tudo o que se passa, mesmo quando parece não estar ninguém a ver.