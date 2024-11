Momento de ternura! Cristina Ferreira rendida ao bebé de Isa Oliveira e Domingos Terra: «Tens que saber que fui eu...»

Isa Oliveira e Domingos Terra conheceram-se n'O Triângulo, em 2023, e acabaram por se apaixonar perante Portugal inteiro. Agora, esta história deu frutos! Os dois ex-concorrentes apresentaram a Cristina Ferreira, no Dois às 10, o pequeno Duarte, o primeiro filho do casal!

Foi com muita ternura que Cristina Ferreira falou com o bebé. «És um bebé meu» começou por dizer a apresentadora, que acrescentou em tom de brincadeira: «Tens que saber que fui eu fui eu que juntei os pais (...) Fui eu que te fiz nascer!»

Veja o momento:

Recorde que, neste mesmo dia, 11 de novembro de 2024, Maria, a mais recente expulsa do Secret Story – Casa dos Segredos, esteve à conversa com Cristina Ferreira, no Dois às 10,

Apesar de admitir que preferiu evitar, por enquanto, ler comentários ou notícias sobre si, Maria revelou o impacto de uma observação que ouviu assim que chegou ao estúdio, feita por Afonso, ex-colega de casa. «No fundo, estou preparada para as críticas, mas preciso de descansar, voltar ao Porto e ver os meus pais. Só depois estarei pronta para ler tudo. Por agora, ainda nem percebo bem o que está a acontecer», explicou.

A ex-concorrente partilhou o momento que a deixou surpreendida: «Olhe, quem me assustou foi o Afonso. Na gala, virou-se para mim e disse logo: ‘És odiada’. Foi ótimo, adorei», afirmou com ironia. Cristina Ferreira não escondeu o espanto e respondeu: «A sério? É tão bom quando alguém nos diz ‘és odiada’, assim que saímos, só para sabermos!»

A dada altura da conversa, Maria falou sobre o recente confronto que teve com Margarida, por lhe ter chamado de ‘intriguista’: «Eu compreendo perfeitamente a Margarida e gosto da Margarida. Simplesmente teve uma atitude que eu não gostei. Acho que os meus maiores problemas foram o Gonçalo e o Diogo.»

Quando questionada por Cristina Ferreira sobre a relação com Diogo Alexandre, Maria explicou: «É muito complicado perceber a pessoa com quem estamos a lidar lá dentro, agora que sei o segredo dele as coisas fazem mais sentido…». Maria destacou ainda a estratégia de Diogo: «Ele quis ir pelo caminho exatamente oposto, a forma como ele se aproximava as pessoas, isso desviou completamente o segredo dele. O Diogo é inteligente e sabe muito bem o que faz. Ele às vezes quer passar uma imagem de que não percebe as coisas, mas ele sabe».

Maria também criticou o comportamento do ex-colega: «Estando lá dentro, a maneira como o Diogo usa as coisas a seu favor, não é muito agradável para quem está lá com ele. Ele usa alguma provocação, ele é um coitadinho que atiça muito».