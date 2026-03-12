Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Ao Minuto

Há 1h e 12min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

Há 1h e 17min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»

Há 1h e 18min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Há 1h e 31min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado

Há 1h e 36min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

Há 1h e 41min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»

Há 1h e 47min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo

Há 1h e 53min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 1h e 55min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»

Há 2h e 1min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»

Há 2h e 15min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»

Há 2h e 18min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente

Há 2h e 23min
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João
01:58

João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João

Há 2h e 28min
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal
03:52

Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal

Há 2h e 35min
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»

Há 2h e 39min
Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?
02:04

Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?

Há 2h e 44min
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva
02:34

Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

Há 2h e 49min
Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz
03:33

Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz

Acompanhe ao minuto
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso - TVI

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

  • Secret Story
  • Hoje às 12:50

A apresentadora contou alguns detalhes sobre o Especial de hoje do Secret Story, que promete!

Relacionados

Cristina Ferreira fez uma revelação de peso esta manhã, sobre o Especial do Secret Story que vai para o ar logo à noite na TVI. Tudo aconteceu no programa 'Dois às 10'. 

«Hoje, no 'Especial', vamos ficar a saber quem é o primeiro salvo e, uma vez mais, pode ser que dê barulho lá para dentro», começou por referir a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. 

Depois, Cristina Ferreira revelou também uma ligeira alteração no horário de transmissão do Especial: «Não sei quem é, ninguém sabe, só vamos fechar as votações no momento. Hoje, é um pouco mais tarde, porque há futebol antes. Assim que acabar o jogo, vai saber», disse. 

Recorde os nomeados

Recorde-se que depois da expulsão inesperada de Diana Dora na terça-feira, os concorrentes tiveram de nomear novamente e há neste momento cinco pessoas em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. 

Os nomeados são Catarina, Diogo, Hugo, Ricardo João e Sara, sendo que um deles é salvo já esta noite. Se quiser salvar o seu favorito, deve votar nele através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

Vote para salvar:

CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Continue a ler

Relacionados

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Mais Vistos

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Hoje às 12:12
1

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Hoje às 12:50
2

Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Ontem às 17:29
3

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Ontem às 22:22
4
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Secret Story
Há 1h e 18min
5
04:45

Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»

Secret Story
Hoje às 16:50
6
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

Secret Story
Há 1h e 12min
7
08:30

«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável

Secret Story
Hoje às 15:42
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Big Brother
Hoje às 16:29

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Big Brother
Hoje às 16:18

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Hoje às 15:51

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

10 mar, 16:08
03:54

Catarina é a namorada de Diogo? Concorrentes definem estratégia para enganar colegas

Secret Story
Hoje às 16:24
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Secret Story
Há 1h e 18min

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20