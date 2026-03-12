Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Cristina Ferreira fez uma revelação de peso esta manhã, sobre o Especial do Secret Story que vai para o ar logo à noite na TVI. Tudo aconteceu no programa 'Dois às 10'.
«Hoje, no 'Especial', vamos ficar a saber quem é o primeiro salvo e, uma vez mais, pode ser que dê barulho lá para dentro», começou por referir a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.
Depois, Cristina Ferreira revelou também uma ligeira alteração no horário de transmissão do Especial: «Não sei quem é, ninguém sabe, só vamos fechar as votações no momento. Hoje, é um pouco mais tarde, porque há futebol antes. Assim que acabar o jogo, vai saber», disse.
Recorde os nomeados
Recorde-se que depois da expulsão inesperada de Diana Dora na terça-feira, os concorrentes tiveram de nomear novamente e há neste momento cinco pessoas em risco de abandonar a casa já no próximo domingo.
Os nomeados são Catarina, Diogo, Hugo, Ricardo João e Sara, sendo que um deles é salvo já esta noite. Se quiser salvar o seu favorito, deve votar nele através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
Vote para salvar:
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18