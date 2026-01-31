Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Cristina Ferreira assume ser «a favor» de Marcia Soares e Francisco Monteiro e revela: «Eles andam…»

Cristina Ferreira acabou a semana de trabalho da melhor forma possível, na companhia dos seus «dois amores». A apresentadora da TVI aproveitou a sexta-feira para almoçar com João Monteiro e também com o filho, Tiago.

Nas redes sociais, Cristina mostrou tudo aos fãs. «Vim almoçar com os meus dois amores», escreveu na legenda de um story do Instagram, em que se mostra num restaurante, em Lisboa.

Mais tarde, regressou à mesma plataforma para mostrar a experiência que proporcionou ao filho pela primeira vez.

«Vim proporcionar uma experiência nova ao meu filho. Primeira vez dele num spa com massagem», revelou.

Cristina Ferreira contou ainda que teve a oportunidade de desfrutar de uma experiência bem romântica com namorado. «Eu e o João experimentámos a massagem especial do Dia dos Namorados. Surpreendam a vossa cara metade», sugeriu.