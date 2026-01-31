Ao Minuto

Há 2h e 9min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 3h e 43min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Ontem às 20:14
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Ontem às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Ontem às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Ontem às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

Ontem às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Ontem às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Ontem às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ontem às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ontem às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Ontem às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ontem às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

30 jan, 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

30 jan, 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

30 jan, 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

30 jan, 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

30 jan, 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...» - TVI

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para desfrutar de momentos especiais com o namorado, João Monteiro, e com o filho, Tiago. Houve ainda espaço para uma surpresa especial.

Cristina Ferreira acabou a semana de trabalho da melhor forma possível, na companhia dos seus «dois amores». A apresentadora da TVI aproveitou a sexta-feira para almoçar com João Monteiro e também com o filho, Tiago.

Nas redes sociais, Cristina mostrou tudo aos fãs. «Vim almoçar com os meus dois amores», escreveu na legenda de um story do Instagram, em que se mostra num restaurante, em Lisboa.

Mais tarde, regressou à mesma plataforma para mostrar a experiência que proporcionou ao filho pela primeira vez.

«Vim proporcionar uma experiência nova ao meu filho. Primeira vez dele num spa com massagem», revelou.

Cristina Ferreira contou ainda que teve a oportunidade de desfrutar de uma experiência bem romântica com namorado. «Eu e o João experimentámos a massagem especial do Dia dos Namorados. Surpreendam a vossa cara metade», sugeriu.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens em questão

01:37

Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»

1ª Companhia
30 jan, 21:13
02:58

Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»

1ª Companhia
30 jan, 19:48
05:00

Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»

1ª Companhia
30 jan, 19:43
03:36

Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»

1ª Companhia
30 jan, 19:35
05:13

Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal

1ª Companhia
30 jan, 19:30
03:15

Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico

1ª Companhia
30 jan, 19:21