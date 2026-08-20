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Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público - TVI

Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

  • Big Brother
  • Há 1h e 26min

Há vestidos que são muito mais do que uma escolha de moda e o de Cristina Ferreira na Gala dos 30 anos da TVI é um desses exemplos. Agora, a apresentadora voltou a recordar o visual que surpreendeu o público e que escondia uma verdadeira viagem pela sua carreira no canal.

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Cristina Ferreira partilhou uma fotografia de um dos looks mais marcantes que usou ao longo da sua carreira. A apresentadora decidiu “sacar do baú” uma imagem da Gala dos 30 anos da TVI, onde surgiu com um vestido que rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da noite.

A peça destacava-se não só pelo impacto visual, mas sobretudo pelo significado que escondia. Ao longo do vestido estavam inscritos os nomes de todos os programas que Cristina Ferreira apresentou na TVI, transformando a criação numa espécie de homenagem à sua própria história no canal.

Do Você na TV!, Big Brother, ao Dança com as Estrelas, passando por tantos outros formatos que marcaram diferentes fases da carreira da apresentadora, o vestido reunia várias das memórias televisivas que Cristina Ferreira construiu ao longo dos anos. A escolha acabou por fazer do visual uma peça verdadeiramente especial. Mais do que um vestido de gala, era uma forma original de contar, através da moda, o percurso de Cristina Ferreira na televisão.

A fotografia agora recuperada permite, assim, recordar aquele que foi um dos looks mais simbólicos da celebração dos 30 anos da TVI. Um vestido que, além de ter feito virar cabeças naquela noite, guardava literalmente a história dos programas que acompanharam a carreira da apresentadora no canal.

Veja a imagem.

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