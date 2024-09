A fotografia mais especial do aniversário de Cristina Ferreira… Veja aqui

Cristina Ferreira celebrou esta segunda-feira, 9 de setembro, o seu 47º aniversário. Ao longo do dia, a apresentadora foi partilhando vários registos com pessoas especiais na sua vida.

Nas redes sociais, João Monteiro assinalou o aniversário de Cristina Ferreira com uma foto carinhosa ao lado da namorada, acompanhada de uma declaração de amor.

Na imagem, os dois aparecem juntos e sorridentes, num momento carinhoso. A fotografia é acompanhada de uma declaração de amor em inglês, onde João expressa seus sentimentos por Cristina, ao celebrar o seu aniversário: «You are lovelier this morning than you have ever been» (Tradução: «Estás mais adorável esta manhã do que nunca»).

Cristina Ferreira partilhou a publicação e escreveu: «My love» (Meu amor).

Nas histórias do Instagram, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia especial ao lado de João Monteiro.

Veja aqui: