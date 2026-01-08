Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Pedro Jorge volta a ser falado por ex-concorrente: «Se há coisa de que me orgulho...»

Cristina Ferreira deu início a uma nova viagem e partilhou o momento com os seguidores através de um post no Instagram, onde surge ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora revelou que esta viagem inclui passagem por três países diferentes, sendo África o continente escolhido, sem revelar de imediato o país de destino.

Sem levantar o véu sobre o local exato, Cristina deixou algumas pistas sobre o percurso, explicando que houve uma paragem de duas horas no Dubai antes de seguirem viagem. “Resta saber onde, já que são muitas as rotas”, escreveu, desafiando os seguidores a adivinhar o destino através dos vídeos publicados.

Ao longo do voo, a comunicadora partilhou pequenos momentos da experiência, desde o hábito de ver filmes enquanto viaja até às comodidades a bordo e algumas horas de descanso feitas “aos bocadinhos”.

A publicação terminou com uma nota mais pessoal e cúmplice, ao referir-se a João Monteiro como “um anjo a dormir ao meu lado”, uma frase que não passou despercebida aos seguidores e que evidenciou a cumplicidade do casal nesta aventura de início de ano.

Cristina Ferreira promete continuar a revelar mais detalhes desta viagem à medida que o roteiro avança, mantendo o mistério em torno dos próximos destinos.