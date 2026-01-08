Ao Minuto

“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Leandro recorda duelo polémico que ditou a sua saída contra Pedro

A mensagem arrepiante de Teresa Silva para Maycon que não deixou ninguém indiferente

Implacável com os recrutas, Comandante Moutinho faz aviso à base: «Sejam disciplinados, saibam o que estão a fazer»

Já imaginou Marcia Soares de cabelo pelos ombros? «Aconteceu» e ela mostra tudo

Ex e atual de Liliana em guerra. Zé Andrade responde a Fábio Pereira e está instalado o caos

Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Vânia Sá mostra como está o seu corpo 10H após ser mãe e admite: «Não foi o que idealizei»

Pedro Jorge surpreende com primeira mudança de visual após vencer o Secret Story 9

Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

De cortar a respiração! Cristina Ferreira embarca numa viagem de sonho ao lado do namorado para um destino improvável

Cristina Ferreira revela detalhes da viagem de sonho com João Monteiro. As imagens falam por si

Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente

O pormenor no carro de Maycon que pode desvendar toda a verdade

Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Cristina Ferreira iniciou uma nova viagem ao lado de João Monteiro e partilhou com os seguidores os primeiros momentos da aventura, e revelou que o roteiro passa por três países.

Cristina Ferreira deu início a uma nova viagem e partilhou o momento com os seguidores através de um post no Instagram, onde surge ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora revelou que esta viagem inclui passagem por três países diferentes, sendo África o continente escolhido, sem revelar de imediato o país de destino.

Sem levantar o véu sobre o local exato, Cristina deixou algumas pistas sobre o percurso, explicando que houve uma paragem de duas horas no Dubai antes de seguirem viagem. “Resta saber onde, já que são muitas as rotas”, escreveu, desafiando os seguidores a adivinhar o destino através dos vídeos publicados.

Ao longo do voo, a comunicadora partilhou pequenos momentos da experiência, desde o hábito de ver filmes enquanto viaja até às comodidades a bordo e algumas horas de descanso feitas “aos bocadinhos”.

A publicação terminou com uma nota mais pessoal e cúmplice, ao referir-se a João Monteiro como “um anjo a dormir ao meu lado”, uma frase que não passou despercebida aos seguidores e que evidenciou a cumplicidade do casal nesta aventura de início de ano.

Cristina Ferreira promete continuar a revelar mais detalhes desta viagem à medida que o roteiro avança, mantendo o mistério em torno dos próximos destinos.

